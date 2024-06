Facciolla premiato da Mattarella

Miglior comandante di stazione dell’Italia centrale. Ieri, nell’ambito della festa dell’Arma, il luogotenente Mario Facciolla comandante della stazione di Fano è stato premiato per meriti di servizio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Facciolla si era distinto per acume investigativo in un delitto che aveva scosso la città: quello di Anastasia la giovane donna che lavorava nel ristorante "La Peppa". Facciolla fermò il marito della ragazza, prima che occultasse il cadavere e fuggisse all’estero.

Una vicenda che toccò particolarmente anche Mirco Carloni e la sua famiglia vista che Anastasia era una dipendente: "Il suo ruolo per l’arresto del marito di Anastasia è stato fondamentale per il ritrovamento del cadavere. Un lavoro silente quello di Facciolla". Facciolla nel 2022 ha preso l’incarico di comandante della stazione e "fin da subito si è impegnato nella città diventando parte integrante della comunità conseguendo innumerevoli successi – si legge nella motivazione – sia per la prevenzione e repressione di reati inerenti agli stupefacenti dove venivano arrestate in una indagine 11 persone, che nel contrasto per i reati contro il patrimonio e nei confronti delle truffe agli anziani". Nel femminicidio di Anastasiia ha avuto un ruolo importantissimo per l’arresto dell’omicida. Nel territorio pesarese è stato impegnato in delicatissime attività d’indagine da quelle per omicidio allo sfregio con l’acido della giovane avvocatessa, ai furti di imbarcazioni di lusso". Ha anche prestato servizio per 6 anni all’estero, in Kossovo e Buenos Aires.