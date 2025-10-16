Famiglie e Diocesi divise dalla maxi-antenna 5G

di Sandro FranceschettiIl caso della maxiantenna 5G a San Giorgio di Pesaro rischia di creare un attrito tra le famiglie del territorio – fortemente contrarie – e la Diocesi, che con l’Istituto di Sostentamento del clero è proprietaria del terreno su cui dovrebbe sorgere il ripetitore. Terreno, quello dell’Istituto, per il cui affitto la società è pronta a farsi carico di un canone di 7.600 euro l’anno. Sono partite le diffide da parte delle decine di famiglie di San Giorgio di Pesaro che risiedono nelle vicinanze dell’area su cui potrebbe sorgere la maxi antenna 5G da 35 metri. Atti inviati al Suap Unione Montana Alta Valle del Metauro, che è responsabile del procedimento, all’Arpam e anche al Comune coi quali si invitano e diffidano le autorità in questione a esprimere parere negativo nella conferenza dei servizi e a non rilasciare il provvedimento di autorizzazione. Con gli stessi documenti, inoltre, viene chiesto fin d’ora il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che dovessero conseguire dal rilascio del titolo richiesto e dalla successiva realizzazione del progetto. Primo fra tutti la svalutazione degli immobili, che può raggiungere anche il 20% del loro valore.

Intanto, si è appreso che il terreno su cui è prevista l’installazione del ripetitore (in corrispondenza del cimitero, sull’altro lato rispetto alla Strada Provinciale) è di proprietà dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola e che il contratto di locazione già stipulato con Inwit Spa prevede un canone di 7.600 euro all’anno. Un aspetto, quello della proprietà in capo alla Diocesi, che viene evidenziato anche in un corposo articolo sul blog ‘Rimarchevole’ dalla blogger Francesca Palazzi Arduini, che in un passaggio ha scritto: "Quando mancano gli accordi coi Comuni per installare antenne importanti per emissione e stazza, trovano disponibili le diocesi e l’Istituto per il sostentamento del clero, sempre interessati a sfruttare campanili e annessi… A dispetto della retorica della enciclica Laudato Sii, nessun cittadino viene avvisato preventivamente, come è successo, tra i tanti casi, agli abitanti di San Giorgio. La ditta non trovando forse per ostacoli di natura paesaggistica (e per principio di precauzione?) del Comune in loco un placet per installare, ha presentato al Suap la pratica per un’antenna (alta in totale 35 metri) su un terreno affittato dall’Istituto diocesano di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola con impatto diretto in una area con 26 edifici".