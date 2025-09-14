Famiglie in visita al nuovo polo scolastico

Tante giovani famiglie hanno visitato ieri il nuovo Polo 0-6 in fase di ultimazione nel municipio di Piagge a Terre Roveresche. Un plesso scolastico innovativo, sicuro e accogliente, realizzato dall’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Sebastianelli, che ieri ha condotto, insieme all’architetto Caterina Bernucci - progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza – le mamme e i papà a vedere per la prima volta la struttura. La quale ospiterà la scuola dell’infanzia e un asilo nido con metodo Montessori, coprendo tutto l’arco temporale dalla nascita ai 6 anni. Il grosso è compiuto e per il fine lavori mancano ormai pochi interventi interni: il montaggio delle porte e altre piccole opere di completamento, oltre al posizionamento degli arredi, già ordinati. L’obiettivo dell’amministrazione, come ha spiegato il primo cittadino, affiancato dal vice Claudio Patregnani, dagli assessori Ortensia Sbrozzi e Cristian Andrean e dal consigliere Lorenzo Ascani, è quello di aprire la scuola dell’infanzia, trasferendovi i bimbi di Piagge e San Giorgio, subito dopo l’epifania 2026 e di attivare il nuovo nido (che si aggiungerà a quello di Barchi) per l’anno educativo 26-27. Il nuovo Polo 0-6, come detto, è moderno, sicuro e accogliente, con aule indipendenti (dotate ognuna di spogliatoio e bagno), riscaldamento a pavimento, illuminazione a led e domotica. In più, è dotato di cucina, mensa e un ampio cortile esterno. Ogni dettaglio è stato curato per il benessere dei più piccoli. Del resto l’investimento è stato importante, anzi, il più cospicuo mai realizzato nel Comune, pari a 2milioni e 200mila euro, per offrire ambienti di qualità e metodi didattici innovativi.

La superficie del costruito è di oltre mille metri quadrati, alla quale si aggiunge un maxi spazio esterno. Gli ambienti sono flessibili per consentire all’istituzione scolastica di gestire l’infanzia nel modo che ritiene più opportuno. Sul nido Montessoriano sono previsti tutti gli accorgimenti a livello di ambienti necessari per questo metodo di insegnamento, compresi quelli per le attività laboratoriali, che rivestono un ruolo determinate. La grande partecipazione di giovani mamme e padri, anche coi loro bimbi, diversi dei quali in carrozzella perché di poche settimane, ha testimoniato l’interesse verso questa nuova struttura, che consentirà a tante famiglie di lasciare fuori casa più serenamente i loro figlioli.