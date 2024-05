Fanesi fa il cronista per caso. Videointerviste tra i concittadini

di Anna Marchetti

Le videointerviste per strada del candidato sindaco-giornalista, le figlie Vittoria e Veronica come migliori supporter del padre-aspirante sindaco e la "carica" finale rossiniana sulle note della famosissima ouverture del Guglielmo Tell. Ieri mattina l’emozione del candidato sindaco del centrosinistra, Cristian Fanesi, vibrava nella sala del Politeama, dov’è stato presentato programma e coalizione. Anche Fanesi, come il suo avversario del centrodestra, ha scelto l’ingresso scenografico dalla platea, immersa nel buio. Dopo aver dato la mano ai compagni di partito e ai colleghi di giunta, schierati in prima fila (il sindaco Massimo Seri è arrivato sul finale), è salito sul palco per raccontare al pubblico la sua visione di città, in un alternarsi di parole e video accompagnati dalla musica di Numb/Encore dei Linkin Park.

Per rompere il ghiaccio, Fanesi ha scelto di condividere con i presenti le parole rassicuranti della figlia Vittoria di fronte alle sue preoccupazioni per la campagna elettorale: "Babbo stai tranquillo, a scuola ho parlato con le mie compagne, voteranno tutte per te". Poi il racconto di quanto fatto nei dieci anni passati e dell’impegno futuro in qualità di sindaco, partendo dall’ascolto di cittadini e turisti, incontrati per strada. Fanesi, infatti, venerdì pomeriggio ha abbandonato i panni del politico ed ha vestito quelli del cronista per raccogliere le opinioni sulla città e per chiedere, a chi incontrava, cosa avrebbero voluto dal nuovo sindaco: "Un centro storico più vivo durante l’inverno", "Sfruttare al meglio le potenzialità turistiche della città, legate alla tradizione marinara", "Più attività ludiche per i piccoli", "Migliorare traffico e strade".

Fanesi ha ribadito quanto fatto dal centrosinistra per Fano: "I 300milioni di euro di investimenti, i 20 milioni per le nuove scogliere, la rigenerazione di 50 parchi e i 7mila alberi piantati. Asfaltate 200 km di strade e realizzate 22 km di piste ciclabili. Sul sociale si è passati da 6.900 euro di investimenti del 2013 agli 11 milioni 600mila euro del 2023, sono nati 3 nuovi asili e la scuola elementare di Cuccurano". Per il futuro Fanesi punta sui consigli di quartieri, sulle community hub, sulla elaborazione di masterplan per gli impianti sportivi e i parcheggi, mentre il Vittorio Colonna diventerà una senior housing". Infine i suoi cavalli di battaglia: l’arretramento della linea ferroviaria ma non il raddoppio, e la sanità: "Non ci può essere certezza sul futuro del Santa Croce senza investimenti su personale e tecnologia, servono più posti letto, non si possono mettere in discussione quelli di ortopedia e riabilitazione. Come Comune abbiamo ricorso al Tar per evitare che i 50 posti di ortopedia siano usati per Pesaro".