Fanesi già festeggia: cena per 300

Erano quasi 300 a Tre Ponti venerdì scorso per festeggiare il candidato sindaco Cristian Fanesi che spegneva 47 candeline: "Quanti anni ho? Quelli giusti per fare il sindaco" ha detto. "E’ stato per me il più bel compleanno di sempre. Una festa fantastica con gli amici di sempre, e con tante altre persone che mi hanno dimostrato e ribadito il loro sostegno. È stato un momento di leggerezza e di condivisione, e ringrazio di cuore tutti coloro che hanno voluto trascorrere insieme a me - e a noi - una così bella serata. La domanda che in tanti mi porgono ora è: “Ma quanti anni hai compiuto, Cristian?”. Semplice: gli anni giusti per diventare il sindaco di Fano".