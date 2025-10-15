Strade, attesa infinita

Strade, attesa infinita
15 ott 2025
15 ott 2025
TIZIANA PETRELLI
Cronaca
Fano, 40enne arrestato all’alba dopo una serie di furti su auto in sosta

Un italiano di circa 40 anni è stato arrestato all’alba dopo una serie di furti su auto parcheggiate. Alla vista della polizia ha tentato la fuga, opponendo una violenta resistenza prima di essere bloccato e condotto in carcere

Refurtiva recuperata e attesa per l'udienza di convalida

Refurtiva recuperata e attesa per l'udienza di convalida

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 15 ottobre 2025 - Un italiano di circa 40 anni è stato arrestato stamattina all’alba a Fano, sorpreso dalla polizia dopo una serie di furti su auto in sosta nelle prime ore del mattino. Già noto alle forze dell’ordine, l’uomo aveva danneggiato quattro veicoli e tentato di aprirne diversi altri, riuscendo a impossessarsi di piccoli oggetti di valore. Alla vista degli agenti del Commissariato di Fano immediatamente intervenuti sul posto con la Volante, ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione, durante la quale ha opposto una violenta resistenza. È stato quindi arrestato per rapina impropria e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai proprietari. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida che dovrebbe celebrarsi domani.

