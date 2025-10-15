Fano, 40enne arrestato all’alba dopo una serie di furti su auto in sosta

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 15 ottobre 2025 - Un italiano di circa 40 anni è stato arrestato stamattina all’alba a Fano, sorpreso dalla polizia dopo una serie di furti su auto in sosta nelle prime ore del mattino. Già noto alle forze dell’ordine, l’uomo aveva danneggiato quattro veicoli e tentato di aprirne diversi altri, riuscendo a impossessarsi di piccoli oggetti di valore. Alla vista degli agenti del Commissariato di Fano immediatamente intervenuti sul posto con la Volante, ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione, durante la quale ha opposto una violenta resistenza. È stato quindi arrestato per rapina impropria e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai proprietari. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida che dovrebbe celebrarsi domani.