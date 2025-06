Fano, accordo fatto per Frulla. E si profila il ritorno di Malshi

Il Fano Calcio vuole farsi trovare pronto quando si aprirà ufficialmente il calciomercato, martedì prossimo, e per questo intensifica i contatti per stringere le trattative sui suoi obiettivi. Il gruppo che il presidente Mei, col supporto del vice Biagiotti, e il direttore sportivo Canestrari intendono mettere a disposizione di mister Mirco Omiccioli sta sempre di più prendendo forma. Per la maggior parte, si compone di elementi che hanno disputato il campionato di Terza Categoria con la maglia granata (Nodari, Omiccioli, Palazzi, Sodani, Niang, Incerti, Casoli, Riggioni, Sabattini, Giovanelli), di giocatori provenienti dal Sant’Orso (Scarlatti, Moschella, Fontana) e di qualche elemento provenienti dall’ex Alma Juventus (Saponaro, Di Letizia). In questa ottica si può dare per chiuso l’accordo con Cristiano Frulla, centrocampista fanese classe 2006, diverse apparizioni col Sant’Orso nel girone di ritorno del campionato di Promozione, che potrebbe fare da spalla al regista Andrea Omiccioli, mentre potrebbe chiudersi a breve anche la trattativa per riportare in maglia granata Dedjon Malshi, centrocampista albanese di 21 anni, due stagioni in Serie D, prima della sfortunata parentesi dello scorso anno in Eccellenza con la squadra del presidente Guida. È chiaro però che oltre alla ciliegina sulla torta di Niccolò Gucci, i vertici del club fanese puntano ad altri nomi eccellente. Tante sono le voci che girano, si parla ad esempio di Alessandro Tomassini, 25 anni difensore centrale, vecchia conoscenza dei tifosi granata, o dell’attaccante Matteo Sartori ex Urbino e Alma, ma si tratta, appunto, solo di voci.

sil.cla.