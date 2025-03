Fano affascinata dalle opere di Andrea Rossi

Fano si lascia affascinare dalla maestosità delle opere di un giovane artista autodidatta, che con la sua arte unica sta conquistando la città. Esposte nel foyer del Teatro della Fortuna, le sculture del piobbichese Andrea Rossi si impongono per la loro bellezza e originalità. In particolare, l’installazione di una gigantesca donna, collocata sotto il loggiato del Teatro di Fano, sta attirando l’attenzione di tutti coloro che passano per la piazza XX Settembre, "spingendo" il pubblico all’interno della mostra, ad ingresso gratuito, che in pochi giorni conta già diverse centinaia di visitatori. Le opere esposte sono un perfetto connubio tra fisica, tecnica e meccanica, realizzate con materiali di recupero. "Ben" è una scultura che raffigura un Dobermann, costruito combinando parti meccaniche di automobile e attrezzi agricoli. La sua linea possente e dominante (1300 mm di lunghezza, 1180 mm di altezza e 670 mm di profondità) cerca di riprodurre il carattere deciso di questo animale, simbolo di protezione e lealtà. "Tenebra" è invece una pantera elegante e selvaggia (2690 mm x 710 mm x 980 mm), creata interamente con ferraglia, vecchie parti in metallo, tra cui componenti provenienti dal settore agricolo, dalla cucina e dal giardinaggio. La scultura, che pesa circa 300 kg, è progettata per sembrare pronta ad attaccare una preda, con una postura dinamica e intensa. "Tornado" rappresenta invece un cavallo in trotto a dimensioni naturali, realizzato con pezzi di trattori, attrezzi agricoli e utensili ormai in disuso. Con un peso di circa 400 kg, questa scultura evidenzia il movimento e l’espressione dell’animale, dimostrando la maestria dell’artista nel catturare la vita attraverso il metallo.

ti. pe.