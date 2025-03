Fano affronta Siena: "Squadra in salute"

"La salvezza? Le imprese di novembre e dicembre sono state decisive, ora però vogliamo fare bene in Coppa". Alla vigilia del match contro Siena (domenica ore 17.30 PalaEstra), Vincenzo Mastrangelo coach della Smartsystem Essence Hotels torna a parlare della permanenza in categoria ma analizza anche la sfida in terra toscana: "Affrontiamo una squadra in salute – esordisce l’allenatore pugliese – e molto migliorata. Alla vigilia di questo campionato era una delle favorite e adesso lo sta dimostrando. Siena ha nel proprio roster giocatori di categoria superiore che hanno vinto anche in A2, noi cercheremo di fare la nostra partita ma dovremo rischiare in tutti i fondamentali". Campionato equilibrato e difficile, oltre ad essere stato di alto livello.

La conferma in serie A2 non era scontata ma alla fine è stata pienamente meritata: "Ho solo un piccolo rammarico – continua Mastrangelo – legato alle sconfitte subite nel mese di gennaio. In quel periodo purtroppo abbiamo avuto tre-quattro giocatori importanti acciaccati e questo non ci ha permesso di affrontare certe avversarie al cento per cento".

Alla fine però la Smartsystem Essence Hotels Fano ha vinto le sfide cruciali: "Tutto vero – ricorda il coach virtussino – non abbiamo sbagliato nei momenti che contavano come a febbraio quando siamo riusciti a conquistare tre vittorie consecutive contro le nostre dirette concorrenti". Tante squadre hanno provato a cambiare fisionomia nel corso del campionato, Fano invece è stata una di quelle che non lo ha fatto: "Siamo partiti così e siamo arrivati così – conclude Mastrangelo – brava anche la società a lasciarci lavorare serenamente anche se, ora, onestamente, non sono ancora appagato. Voglio far bene in Coppa Italia, ci proviamo".

b. t.