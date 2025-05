Fano agguanta la Bandiera Blu, martedì la cerimonia

Fano conferma la Bandiera Blu per l’estate 2025. Sarà ritirata dal vicesindaco Loretta Manocchi, martedì 13 maggio al Centro nazionale ricerche di Roma. "Da assessore all’Ambiente – commenta il vicesindaco Manocchi – non posso che essere onorata di ricevere il riconoscimento della Fee, assegnato sulla base della qualità delle acque di balneazione e dei servizi forniti. La promessa è di continuare a mettere il massimo impegno per mantenere e, se possibile, accrescere la qualità delle acque e della costa. Nell’ambito delle attività inerenti la candidatura 2025, il Comune ha sviluppato un piano di azione per la sostenibilità da realizzare e monitorare nei successivi tre anni. Il piano include iniziative per migliorare la qualità delle acque, la gestione dei rifiuti, l’educazione ambientale e la mobilità sostenibile con il bellissimo progetto ‘A scuola andiamo da soli’ della Città dei bambini".

"Qualità delle acque, pulizia degli spazi pubblici e mobilità sostenibile sono elementi imprescindibili della catena del turismo – fa notare l’assessore Alberto Santorelli –. Ecco perché questo riconoscimento è al tempo stesso un attestato e uno stimolo a fare sempre meglio nel settore dell’accoglienza. Il ponte di Pasqua e il Primo maggio hanno fatto già registrare numeri rilevanti: alla luce della Bandiera blu che riceveremo la prossima settimana – conclude l’assessore fanese al turismo –, mi auguro che ci attenda un’estate importante, sotto il profilo delle presenze e del gradimento".

an. mar.