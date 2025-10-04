Fano, allerta meteo arancione: previsti vento e mareggiate

Fano, 4 ottobre 2025 - Allerta meteo arancione, Fano attiva il Centro operativo comunale (Coc). La protezione civile della Regione Marche ha lanciato un’allerta arancione per vento e mareggiate valida dalla mezzanotte di oggi, sabato 4 ottobre, fino alle 24 di domenica 5 ottobre.

Il transito di una perturbazione determinerà, nelle prime ore di domenica, venti sud-occidentali intensi nelle zone collinari e montane, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte. Successivamente, lungo la fascia costiera, sono previsti venti di nord-est con raffiche fino a burrasca forte o tempesta, accompagnati da mareggiate.

Il Coc servirà a monitorare in modo costante la situazione e a coordinare gli interventi di protezione civile sul territorio e sarà operativo fino al termine dell’allerta.

Il Comune rivolge ai cittadini alcune raccomandazioni: prestare la massima attenzione agli spostamenti, soprattutto nelle aree costiere ed esposte; evitare la sosta vicino ad alberi, impalcature, tettoie o cartelloni pubblicitari; non sostare su moli, scogliere o tratti di litorale durante le mareggiate; seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Fano. Per segnalare le criticità, come caduta di alberi, allagamenti o altre situazioni di pericolo, i cittadini possono contattare il numero unico 0721 887911.