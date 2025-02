Fano, arriva una sconfitta indolore con la squadra Cadetta della Fiorini Pesaro

E’ una sconfitta indolore quella subita dalla Essepigi Techfem Fano Rugby nell’ultimo turno del girone marchigiano di C1, dove i rossoblù, già approdati alla seconda fase, sono stati piegati per 26-22 sul campo della Cadetta della Fiorini Pesaro di serie A. La squadra fanese ha peraltro incamerato due punti, uno per le quattro mete segnate e l’altro per aver perso con meno di sette punti di scarto, consolidando così il proprio secondo posto dietro ai pesaresi e davanti all’Unione Rugbistica Anconitana.

"Con Pesaro i ragazzi hanno complessivamente offerto una buona prestazione, pur partendo malino – disamina Franco Tonelli, direttore sportivo del Fano Rugby –. Abbiamo infatti preso delle mete mettendoci anche un po’ del nostro, però poi c’è stata una bella reazione. Abbiamo cominciato a sviluppare il nostro rugby, fatto di grande sostanza, riavvicinandoci piano piano nel punteggio. Per com’era l’inerzia, penso che se ci fossero stati un altro paio di minuti l’avremmo persino portata a casa. Resta quindi un pizzico di amaro in bocca per non essere riusciti a completare la rimonta, ma siamo contenti per il cambio di marcia".

L’ulteriore sosta di campionato per il terzo match dell’Italia al Sei Nazioni darà due settimane di tempo alla squadra allenata dal coach Andrea Nucci per prepararsi all’esordio alla fase successiva, che avverrà il 2 marzo.

Questo fine settimana si terrà frattanto il 3° Torneo di Carnevale di touch rugby, stavolta organizzato dagli Scotadet del Fano Rugby a Gimarra in attesa del completamento del profondo restyling del "Falcone-Borsellino".

b. t.