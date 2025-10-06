Fano, auto va a fuoco e ne danneggia altre due

Paura per l’incendio di un’auto, intorno alle 11,15 di ieri, nel parcheggio del centro commerciale Fanocenter, lato monte, in via Einaudi, nella frazione di Bellocchi. A prendere fuoco, probabilmente per un cortocircuito, una Opel Corsa alimentata a gasolio, lasciata in sosta da un 30enne del posto, che si trovava all’interno del centro commerciale per fare la spesa, in compagnia della figlioletta di due anni. La bambina, impressionata dell’incendio e sotto la pioggia battente, ha trovato riparo con il papà nell’auto dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi.

Le fiamme hanno lambito altre due vetture, parcheggiate nelle vicinanze. Ha subito i danni maggiori una Fiat Punto, alimentata a gpl, il cui paraurti posteriore è stato fuso dal fuoco. L’auto appartiene a un extracomunitario del Bangladesh, che si trovava in compagnia di altri connazionali. Sebbene i danni saranno risarciti dall’assicurazione, gli stranieri sono rimasti amareggiati perché saranno costretti a raggiungere i luoghi di lavoro con i mezzi pubblici, finché la vettura non sarà riparata. Ma per fortuna, hanno commentato, nessuno è rimasto ferito né ustionato. La vettura, il cui serbatoio di gas si trova molto vicino al paraurti andato a fuoco, è stata subito messa in sicurezza dai vigili del fuoco del comando di Fano, che hanno disattivato l’impianto e isolato la bombola. Le lingue di fuoco sono state estinte in breve tempo, evitando che si propagassero ad altre auto. E’ intervenuto anche il personale di vigilanza dell’area esterna del centro commerciale, che ha coadiuvato le forze dell’ordine, fino alla rimozione dei veicoli coinvolti nel rogo.

Marco D’Errico