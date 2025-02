Fano, boom di presenze per il Carnevale: alberghi pieni e attesa per il Veglione a Teatro

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 8 febbraio 2025 - Fano si prepara a vivere un Carnevale da record. Il primo fine settimana dell’edizione 2025 in programma il 16 e 23 febbraio e 2 marzo ha già fatto registrare il tutto esaurito negli alberghi della città, un risultato senza precedenti per la giornata inaugurale. La crescente attrattività della manifestazione, unita a un’intensa campagna di promozione e alla collaborazione con i camperisti, ha portato in città un numero elevato di visitatori. Un contributo importante è arrivato anche dalla Coppa Carnevale di Nuoto e dall’arrivo di numerosi volontari dell’AVIS provenienti da tutta Italia.Luciano Cecchini, presidente degli Alberghi Consorziati di Fano, ha accolto con soddisfazione il risultato: “Registrare il sold out già nel primo fine settimana è un segnale straordinario. Questo testimonia il grande lavoro svolto per promuovere il Carnevale e l’attrattività della nostra città. Se queste sono le premesse, siamo fiduciosi anche per le prossime due domeniche.”Anche i posti nei palchi e nelle tribune stanno andando esauriti, mentre resta ancora qualche disponibilità per le postazioni del getto. Un segnale positivo per un’edizione che punta a rinnovarsi senza perdere il legame con la tradizione.Torna il veglione al Teatro della FortunaNel frattempo, questa mattina è stato presentato in conferenza stampa un altro atteso ritorno: il veglione di Carnevale al Teatro della Fortuna. La cena spettacolo con ballo, intitolata “Notte da Cinema – Il Carnevale delle Stelle”, trasformerà il teatro in un set cinematografico, con scenografie ispirate al grande schermo e un’atmosfera da red carpet.Gli ospiti verranno accolti con un aperitivo nella Corte Malatestiana e poi, tra figuranti in costume e giochi di luce, entreranno nel teatro per una serata che unirà spettacolo, musica e intrattenimento. Tra i momenti clou, le esibizioni di VisionAria, compagnia specializzata nella danza aerea, capace di creare suggestivi effetti scenici tra acrobazia e teatro.Il veglione avrà anche uno spazio dedicato alla beneficenza: nel corso della serata verrà messa all’asta una statuetta in oro raffigurante la dea della Fortuna, realizzata da Studio A3 Gioielli. Il ricavato sarà devoluto a Openhouse, un’organizzazione che promuove percorsi di formazione e inserimento lavorativo per giovani con disabilità intellettiva. Mentre la qualità del servizio ristorazione sarà garantita dall’eccellenza di Biagiali Catering Gourmet, a firma di Massimo Biagiali, chef patron dell’Hotel Ristorante Giardino, da 50 anni eccellenza gastronomica del territorio.