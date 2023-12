Fano, brutto ko. Ma almeno le Final eight sono salve

Erm Group San Giustino

3

Smartsystem Fano

1

ERM GROUP : Troiani 1, Marra (l), Silvestrelli, Cozzolino, Ricci, Cioffi, Bragatto 7, Skuodis 9, Biffi, Stoppelli, Wawrzynczyk 15, Cappelletti 29, Quarta 10, Panizzi. All. Bartolini.

SMARTSYSTEM FANO: Dimitrov 24, Merlo 5, Partenio 2, Raffa (L), Margutti 13, Roberti 2, Magnanelli, Uguccioni, Focosi 4, Mazzon, Gori, Maletto 6. All. Tofoli.

Arbitri: Salvati e Pescatore.

Parziali: 25-21, 25-18, 23-25, 25-15.

Note. San Giustino: battute vincenti 7, battute errate 15, muri 10; Fano battute vincenti 7, battute errate 17, muri 8.

Una sconfitta meno amara, perché permette alla Virtus ugualmente di entrare nella griglia delle squadre che si giocheranno le final eight di Coppa Italia. Comunque il mal di trasferta continua a condizionare il cammino dei fanesi che anche a San Giustino non riescono a sbloccarsi. La Smartsystem nonostante un terzo set discretamente giocato e vinto, capitola per 3 a 1. Al cospetto di un avversario di elevata caratura, i virtussini hanno giocato sotto tono palesando una certa inferiorità in tutti i fondamentali. Primo set in cui la battuta fa la differenza a favore dei padroni di casa che si portano 11-8, mentre dalla sponda biancorossa non c’è reazione. I padroni di casa aumentano il vantaggio e per Fano è notte fonda. Stesso andamento nella seconda frazione: San Giustino parte forte (3-0) ed il vantaggio si allarga (17-10) con la Smartsystem che non accenna a reagire e cosi il secondo set va via liscio per i locali. Fano prova a reagire e non ci sta: nel terzo set si scatena il bulgaro Dimitrov che trascina i suoi compagni di squadra. Sul 23 a 23 lo stesso opposto attacca in diagonale e chiude il set con una battuta vincente.

Il successo parziale non galvanizza però l’ambiente virtussino con San Giustino che parte alla grande nel quarto set (5-1) con le battute di Cappelletti, Fano va sotto e non riesce più a reagire uscendo dal campo sconfitta. Il team del presidente Cennerilli, con il set conquistato, accedono comunque alle final eight di Coppa Italia ed affronteranno mercoledì 10 gennaio proprio l’Erm Group San Giustino in trasferta. Capitan Raffa e compagni avranno quindi l’occasione per riscattarsi.

b.t.