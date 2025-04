Fano, il calcio volta pagina: “La curva è casa nostra”. Così i club ritrovano l’unità

Fano, 31 marzo 2025 – Il tifo fanese torna ad essere unito e sotto un’unica bandiera. Quella granata. È il risultato di una originale domenica trascorsa allo stadio “Mancini”, senza calcio giocato, da parte dei sostenitori dei tre club – Club Forza Alma, Panthers ‘77 e Ultras Fano –che tra una grigliata e una bevuta sono tornati a parlarsi e soprattutto a chiarirsi. È forse la più bella notizia in una delle più brutte stagioni del calcio fanese, se non la più brutta in assoluto nella sua ultracentenaria storia che ha visto l’Alma Juventus Fano scomparire dopo un ignominioso ritiro dal campionato di Eccellenza e il Fano Calcio partire dal gradino più basso di tutta la piramide calcistica nazionale.

In una situazione di avvilimento e di scoramento generale, con i tifosi che per mesi sono stati divisi, anche fisicamente, – chi dentro e chi fuori dagli stadi – la “reunion” di ieri sugli spalti della Curva Bronco dello stadio fanese è un bel passo avanti per tornare a vedere finalmente il tifo fanese unito e compatto come era stato fino a qualche anno addietro. L’idea, lanciata dai club in una riunione al bar Giolla nei giorni scorsi, di vedersi allo stadio a mezzogiorno per una “mangiata” collettiva ha riscosso un incredibile successo. Quasi 250 tifosi granata sono transitati allo stadio, tra giovani e rappresentanti storici del Club Forza, dei Panthers e degli Ultras i quali hanno approfittato dell’occasione per avere un momento di confronto, uno scambio di vedute su quella che è, purtroppo, la realtà oggi del calcio fanese e sulle sue prospettive future.

Sembra che in tutti sia comunque prevalsa la voglia di unità, di ricompattarsi, di ripartire da zero. E per far questo appare quanto mai necessario che ciascun club faccia un passo indietro riguardo alle rispettive posizioni che negli ultimi tempi sono state piuttosto distanti sia nell’atteggiamento tenuto verso la società Alma Juventus Fano 1906, sia verso il nuovo club Fano Calcio. La base comune di partenza non può che essere la Curva, è stato riconosciuto da tutti, anche per onorare la memoria del tifoso “Bronco” a cui è stata dedicata proprio di recente, come pure lo stadio “Raffaele Mancini” non può che essere la “casa” del tifo fanese. Da qui c’è la volontà dei tre club di voler ripartire per tifare questa volta tutti insieme. Quale squadra? La squadra, ovviamente, che rappresenta la città e il colore granata.