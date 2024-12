Fano Calcio e Nuova Bedosti: partita e voci di mercato invernale

Oggi si gioca Fano Calcio-Nuova Bedosti allo stadio "Mancini" (inizio ore 14,30, ingresso gratuito), match valido per la 10a di andata di Terza Categoria, ma quello che tiene banco è il mercato invernale che rappresenta per le società l’occasione di fare un primo bilancio della stagione.

E quando si parla di bilanci, in città, i rumors si sprecano riguardo ai futuri destini del Fano Calcio e pure dell’Alma Juventus Fano 1906. Sulla società del presidente Salvatore Guida, attualmente ultima nel campionato di Eccellenza, circola la voce di un interessamento da parte di un imprenditore per rilevare la proprietà della società granata. Si tratterebbe di un personaggio non di Fano che avrebbe fatto una proposta concreta per rilevare l’Alma, ma in assenza di note ufficiali da parte dei soggetti interessati, la voce al momento è destinata a lasciare il tempo che trova.

Molto più concreto, invece, è l’interesse da parte del Consorzio Fano che, ricordiamo è proprietario del Fano Calcio, verso la Asd Sant’Orso, società militante nel campionato di Promozione. Se la trattativa dovesse andare in porto, l’obiettivo finale potrebbe essere per la prossima stagione quello di fondere Fano Calcio e Sant’Orso in modo da portare i granata del presidente Giovanni Mei dalla Terza Categoria direttamente in Promozione. Operazione che registrerebbe nell’ambiente sportivo fanese ampi consensi specie se l’Alma Juventus dovesse proseguire con l’attuale gestione o trovarsi in difficoltà.

Diversa la questione se l’Alma dovesse cambiare proprietà. Che succede se maturassero le voci riguardanti un’offerta arrivata sul tavolo del presidente Salvatore Guida?