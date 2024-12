Fano Calcio pronto per sabato. E’ in arrivo la Nuova Bedosti

Ultima seduta oggi per il Fano Calcio in vista del mach di sabato pomeriggio al "Mancini" contro la Nuova Bedosti (ore 14,30, ingresso libero). Mister Spendolini dovrà valutare le condizioni atletiche di quei giocatori che hanno saltato il match di venerdì scorso contro il Corinaldo B per vedere se sarà possibile recuperare qualcuno.

La Nuova Bedosti non è un avversario che può far paura a questo Fano – i pesaresi sono ultimi in classifica con due pareggi e sei sconfitte – ma il tecnico fanese punta a far riprendere il ritmo gara a giocatori importanti che ormai sono fuori da tempo. È il caso di Sidy Niang che dovrebbe aver risolto il problema muscolare con la cicatrice ormai rimarginata e che dunque potrebbe di nuovo calcare il terreno di gioco. Mister Spendolini potrebbe portarlo in panchina magari per fargli disputare qualche spezzone di partita. Difficile invece l’impiego di Nicola Palazzi che si sta sottoponendo alla terapia del dolore per cui non si conoscono ancora i tempi di recupero e dunque per il 28enne fantasista granata le possibilità di scendere in campo sono piuttosto scarse. Chi è in previsione di rientrare è Alessandro Sabattini che mister Spendolini ha tenuto prudenzialmente a riposo nell’ultima trasferta in quanto l’attaccante aveva rimediato una dura botta nel match casalingo contro la Marotta Marosa, ma il capocannoniere fanese con 8 reti potrebbe essere schierato fin dal primo minuto. A fare da supporto ai giovanissimi Sabattini, Giovanelli, Manuelli ci sono comunque i "sempreverdi" Apezteguia e Rolon in grado di dare qualche cambio. Un discorso a parte merita invece Matteo Spuri, classe 2000, che essendo laureato in ingegneria ha ricevuto una allettante offerta di lavoro dall’estero per cui il ragazzo giustamente avrebbe deciso di crearsi una carriera professionale fuori dal calcio. In tal caso a lui vanno i nostri migliori auguri. s.c.