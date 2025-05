Fano Calcio trionfa al Roccheggiani: 26 vittorie consecutive in campionato

Nello storico stadio "Roccheggiani" di Falconara, purtroppo ridotto in pessime condizioni, il Fano Calcio conquista la sua 26a vittoria consecutiva (1-4) in altrettante partite di campionato. L’Olimpia Juventus Falconara resiste per un tempo contro i granata, rimasti in dieci dopo appena 3 minuti di gioco per l’espulsione di Incerti autore un intervento falloso su centravanti di casa lanciato a rete, ma è costretta ad alzare bandiera bianca di fronte ad un Fano che impone tutta la sua superiorità tecnica. I ragazzi di Spendolini giocano una gara di sostanza, con il terreno di gioco che d’altronde poteva garantire ben poche azioni manovrate, a cominciare da Giulini, autore di splendidi interventi – nulla ha potuto però sul tiro all’incrocio di Di Sarno al 41’ che ha pareggiato la rete di Giovanelli, tre minuti prima, - per poi passare all’inesauribile Nodari, ai chilometri macinati da Mea e Patrignani, alle aperture di Omiccioli e alle volate delle due giovani punte Giovanelli e Sabatini che si sono "mangiati" gol a ripetizione. Dopo l’1-1 del primo tempo, il Fano è andato di nuovo in vantaggio con Mea al 5’ grazie ad un colpo di testa all’indietro che ha ingannato il portiere avversario e allungato con Apezteguia, bravo a segnare dopo neppure 60 secondi che era entrato in campo, per poi dilagare con la quarta rete di Palazzi che ha infilato di prepotenza. Nella prossima giornata il Fano osserverà il turno di riposo e riprenderà sabato 17 maggio con la penultima gara ospitando il Novilara. Frattanto tra i tifosi organizzati proseguono i confronti per cercare di recuperare il nome Alma Juventus Fano.

sil. cla.