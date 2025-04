Fano Calcio trionfa nel derby contro Tre Ponti e conquista la promozione

fano

CALCIO (4-3-1-2): Sodani; Guei, Nodari (39’ st Manuelli), D’Anzi, Incerti; Niang, Omiccioli (24’ st Mea), Bianchi; Palazzi (42’ st Casoli); Giovanelli (47’ st Giampaoli), Sabatini (15’ st Gueye). A disp. Giulini, Apezteguia, Manuelli, Patrignani, Ricci. All. Spendolini.

TRE PONTI (4-3-3): Avvisati; Fiatti, Santicchia, Franceschini, Moretti; Bucci (23’ st Picci), Giovagnoli, Toni; Oliva (34’ st Cignotti), Vispi, Hida (29’ st Urbinati). A disp. Ferri, Perelli, Mengarelli, Panicali, Allegrezza, Pasquini. All. Conti. Arbitro: Santoro di Pesaro.

Rete: 18’ pt Nodari, 22’ pt Giovanelli, 24’ st e 41’ st Niang, 39’ st Gueye.

Note: pomeriggio soleggiato, terreno discreto, spettatori 500. Espulso al 18’ st Giovagnoli. Angoli 1-3, Recuperi 1’ + 3’.

Vittoria promozione per il Fano Calcio che, imponendosi largamente nel derby col Tre Ponti, ieri pomeriggio al "Mancini" di fronte ad un discreto pubblico, si aggiudica il campionato con quattro giornate di anticipo. Un obiettivo, questo ottenuto sul campo, che fa il paio con quello siglato sulla carta grazie all’accordo col Sant’Orso che consentirà ai granata di giocare la prossima stagione non in Seconda Categoria bensì in Promozione.

Non poteva che essere l’inossidabile capitano Alex Nodari a mettere il primo sigillo di una gara vera, combattuta per oltre un’ora, fino a quando cioè un tenace Tre Ponti si è visto espellere Giovagnoli al 18’ della ripresa per un brutto fallo su Palazzi. Gara sbloccata al quarto d’ora: punizione di Omiccioli in area dove Nodari svetta di testa: pallone che batte sul palo e poi sul portiere prima di finire in rete. Il raddoppio arriva quasi subito. Al 22’ Palazzi serve in profondità Giovanelli che anticipa Avvisati in uscita e insacca. Il Tre Ponti al 36’ ha un paio di occasioni per rientrare in partita. Vispi sbaglia un facile diagonale in area e poi Nodari salva sulla linea un tiro di Giovagnoli che poi di testa si vede di nuovo il pallone deviato sul fondo. L’ago della bilancia pende decisamente in favore del Fano nella ripresa, grazie anche alla superiorità numerica.

Al 24’ tap-in di Niang da due passi su assist di Bianchi, poi al 39’ Gueye si invola da solo superando il portiere e di nuovo Niang al 42’ trascina in porta un cross di Incerti. Il Tre Ponti sbaglia il gol bandiera con Urbinati. Granata che escono tra gli applausi, col presidente Giovanni Mei che annuncia: "Speriamo che questo sia solo l’inizio".

Silvano Clappis