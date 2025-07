Fano, cani in passerella per solidarietà: successo per l'aperitivo benefico

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 2 luglio 2025 – Una serata all’insegna della spensieratezza, del divertimento e dell’amore per gli animali: è stato questo lo spirito dell’“Aperitivo di beneficenza con sfilata canina” che domenica scorsa ha animato lo spazio di Omnia Passeggi, portando sotto i riflettori non solo i cani di famiglia ma anche alcuni ospiti del Canile del Ragano, nella speranza che per qualcuno di loro quella passerella fosse il primo passo verso una nuova casa.

Organizzato dall’associazione Impronta Ribelle odv, l’evento ha trasformato un semplice aperitivo in un’occasione di incontro tra umani e animali, tra volontari e cittadini, tra chi già ha un amico peloso accanto e chi potrebbe scoprirne il desiderio. Il clima era quello giusto: allegro, rilassato, con calici alzati al tramonto e sorrisi sinceri, sia tra i partecipanti che tra gli amici a quattro zampe, liberi di interagire, annusarsi e, per qualche ora, vivere il calore di una comunità.

A fare da cuore pulsante della serata, la sfilata canina: un momento tenero e divertente che ha visto alternarsi sul “red carpet” cani di ogni taglia e temperamento, alcuni dei quali provenienti proprio dal canile. “Il nostro obiettivo è farli conoscere – hanno spiegato i volontari – perché dietro ogni muso c’è una storia, e ogni storia merita un lieto fine”. Una giuria simpatica e non troppo severa ha assegnato premi ai più buffi, eleganti o semplicemente irresistibili, accendendo l’entusiasmo del pubblico.

L’evento, nato anche grazie alla collaborazione con Fidomania, Pizzeria da Roby’s e Omnia Passeggi, ha coinvolto anche i più piccoli con attività a loro dedicate, e non ha dimenticato l’importanza dei ricordi: grazie al set fotografico curato da Ileana Travani, molti partecipanti sono tornati a casa con un ritratto da conservare, magari incorniciato accanto alla ciotola del proprio cane.

“Una serata leggera, ma dal significato profondo”, hanno commentato gli organizzatori, soddisfatti della risposta del pubblico e dell’atmosfera che si è creata. Con un contributo di 15 euro, ogni partecipante ha potuto gustare l’aperitivo, ricevere gadget personalizzati e sostenere concretamente il canile cittadino.

Nessun collare a strozzo o semistrozzo, solo pettorine e tanto rispetto per il benessere animale: anche questa attenzione ha reso l’iniziativa un esempio positivo di come si possa fare sensibilizzazione e raccolta fondi in modo etico e gioioso. E chissà che per qualcuno dei cani del Ragano la carezza ricevuta domenica non si trasformi presto in una nuova vita.