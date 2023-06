Fano capitale del calciomercato. Via alle dirette Sky

Fan o, 12 giugno 2023 – Un camion pieno di attrezzature da scaricare ha "bloccato" ieri mattina per ore via San Francesco, a Fano, per permettere alla troupe di Sky Sport appena arrivata in città, di allestire gli studi a cielo aperto da cui, per tutta questa settimana, sarà trasmessa la fortunatissima trasmissione "Calciomercato L’Originale".

Per tutto il giorno sono state effettuate prove tecniche di collegamento e regia, e in serata l’autore e conduttore della trasmissione Alessandro Bonan insieme a Fayna e ai produttori erano già nell’ex chiesa di San Francesco per iniziare le prove della diretta. Oggi arriveranno anche l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sabato era ad Istanbul a seguire la finale tra Manchester City e Inter, e anche i primi ospiti che saliranno sul palco: l’ex calciatore della nazionale Aldo Serena, il giornalista Marco Bucciantini ed il volto di Sky Veronica Baldaccini. Stamattina la troupe di Sky Sport è attesa nella spiaggia dell’Arzilla mentre al pomeriggio farà visita ad alcune aziende della zona portuale.

Poi la sera, dalle 23, l’inizio della diretta da San Francesco che darà una visibilità enorme alla città (sono 400mila gli spettatori stimati per puntata) mentre Di Marzio effettuerà collegamenti da una terrazza affacciata sul lungomare di Sassonia. Per tutta questa settimana, ogni giorno sono previsti infatti anche due collegamenti in diretta con il Tg di Sky Sport 24, il primo tra le 19 e le 19,30 il secondo tra le 20,30 e le 21. Domani invece, tra gli altri, è previsto l’arrivo in città di Billy Costacurta. "Dopo l’annuncio – racconta con un pizzico di orgoglio Corrado Moscelli, ceo di Comunica Media Agency, organizzazione locale della messa in onda – siamo stati invasi di mail e telefonate per conoscere il programma dettagliato degli ospiti che saranno a Fano nei prossimi giorni". Tutti vogliono un posto in prima fila al san Francesco.