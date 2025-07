Fano capitale del futsal. In scena le finali del Csi

In arrivo 19 squadre e oltre 250 persone, tra atleti e dirigenti. Sono i numeri delle finali dei campionati italiani, femminile e maschile, di calcio a 5 promossi dal Csi nazionale e in programma a Fano e Pesaro da mercoledì 9 a domenica 13 luglio. "Dopo il successo dello scorso anno – fanno presente gli organizzatori – quando le due città ospitarono le finali nazionali di calcio a 11 e calcio a 7, quest’anno, grazie Csi provinciale guidato dal presidente Marco Pagnetti e con sede a Fano, le due città sono state di nuovo scelte per assegnare gli scudetti del calcio a 5 Open maschile e femminile.

Interamente a Fano si svolge il torneo maschile dove la squadra di casa Bruscia Impianti& Polver, dopo aver vinto il titolo di campione regionale, proverà a fare il colpaccio sbaragliando la concorrenza delle 14 avversarie in arrivo da Ascoli, Bologna, Reggio Emilia, Brescia, Foligno, Lecce, Oristano, Pisa, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Teramo, Venezia e Verbania. Le compagini saranno inserite in 3 gironi da 5 squadre ciascuno con il passaggio alle semifinali per le prime classificate e la miglior seconda: si giocherà negli impianti del Circolo Tennis e dell’Alma Park, nei sintetici del Mivida e di Tre Ponti dove domenica si svolgeranno le finali per il bronzo e per la medaglia d’oro. Quattro, invece, le squadre femminili, provenienti da Ancona, Perugia, Bergamo e Roma che si affronteranno a Pesaro, in un girone all’italiana, sui campi di Villa San Martino e Lungofoglia. Previste a Pesaro le semifinali di sabato 12 luglio mentre le due finali (3/4 posto e 1/2 posto) sono previste domenica 13 al Circolo Tennis e all’Alma Park di Fano.

"Questi tornei – ha commentato il sindaco Luca Serfilippi – sono un’occasione per far conoscere ai turisti Fano e Pesaro". Per l’assessore allo Sport Alberto Santorelli "le due finali sono il fiore all’occhiello di una attività che dura tutto l’anno e che coinvolge dai bambini alle persone più mature". Ha aggiunto la collega pesarese Mila Della Dora "Pesaro e Fano sono unite nel segno dello sport e della socialità". Il presidente provinciale Pagnetti ha fatto notare che "essere scelti per ospitare un evento nazionale non è cosa da poco, essere riconfermati è qualcosa che raramente accade: da mesi siamo al lavoro per offrire uno spettacolo di livello" Attesi a Fano anche i vertici del Csi nazionale tra cui il presidente Vittorio Bosio ieri mattina si è collegato on line durante la presentazione dell’evento nella sala della Concordia. Bosio e Pagnetti parteciperanno il 10 luglio alle 19 al Talk "Sport e sportvi fanesi" nella Fan Zone di Sky Sport al Bastione Sangallo.

Anna Marchetti