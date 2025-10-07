Fano capoluogo, Gambini rilancia: "Meglio farne due di province. Una per la costa, una per l’entroterra"

"Penso che la richiesta avanzata da Fano di ottenere il riconoscimento di città capoluogo, insieme a Pesaro e Urbino, sia legittima e vada valutata". Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini è pronto a confrontarsi con i colleghi di Fano e Pesaro sulle aspirazioni fanesi a diventare capoluogo di provincia. Anzi il primo cittadino della città ducale coglie l’occasione per porre sul tavolo della discussione politica due questioni che considera fondamentali.

La prima è la creazione di ben due province, quella di Fano-Pesaro, per il territorio della costa, e quella di Urbino, da Pergola al Montefeltro, per l’entroterra. L’altro tema riguarda la ridefinizione della circoscrizione elettorale di Pesaro e Urbino, oggi corrispondente alla provincia, per le elezioni regionali. "Intendo avanzare alla Regione – chiarisce Gambini – la richiesta per la creazione della circoscrizione di Urbino separata da quella di Pesaro. Questo perchè i 7 consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Pesaro e Urbino, a causa del maggior numero di abitanti, sono quasi sempre espressione della costa". La nuova circoscrizione elettorale di Urbino, secondo l’ipotesi di Gambini, dovrebbe essere formata dai 34 Comuni di competenza territoriale del tribunale di Urbino, che vanno da Acqualagna a Sassofeltrio.

Più lunga e complicata la strada per trasformare la provincia di Pesaro e Urbino in due differenti entità amministrative. "Diventare provincia, per Urbino e il Montefeltro sarebbe una conquista enorme – insiste il sindaco Gambini – anche dal punto di vista dell’immagine visto che attualmente il 90% delle persone identifica la nostra provincia solo come provincia di Pesaro. Spesso, poi, i cittadini dell’entroterra, e non sempre a ragione, si sentono defraudati da quelli che vivono sulla costa". Per poi aggiungere: "Non si tratta di battaglie di campanile ma di temi posti legittimamente da chi rappresenta i territori, su cui spero si riesca a ragionare senza preconcetti, contrapposizioni e battaglie di campanile".

Poi ricorda la particolare situazione di Urbino capoluogo, un riconoscimento recente ma con radici lontane: "Urbino è stata riconosciuta capoluogo di provincia dal 1860 e ci sono voluti 165 anni per avere il decreto attuativo. Anzi è il momento che tale ruolo diventi effettivo e che Urbino sia sede di istituzioni come la Prefettura, la Questura o la Provincia". Per Fano non ci sono precedenti storici, ma "ottenere il riconoscimento di capoluogo – ribadisce Gambini – è una giusta aspirazione anche per i vantaggi concreti di finanziamenti e bandi pubblici".

Lo stesso sindaco Serfilippi ha sottolineato come Fano capoluogo "porterebbe benefici sotto il profilo economico e amministrativo. Consentirebbe di accedere ai fondi e ai programmi riservati ai capoluoghi e attrarre nuovi investimenti garantendo efficienza ai servizi".