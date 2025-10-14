"Fano capoluogo, la storia è con noi. Lo era già dai tempi di Napoleone"

di Anna Marchetti"In epoca napoleonica Fano fu capoluogo del distretto della Vallata del Metauro. Quindi l’ipotesi di Fano capoluogo di provincia ha le radici nella storia del nostro territorio". Per l’ex assessore Dino Zacchilli "Fano ha sempre svolto ruoli di riferimento per il bacino del Metauro e del Cesano ed è legittima la richiesta avanzata dal sindaco Luca Serfilippi di diventare capoluogo al pari di Pesaro e Urbino". Ed ecco le prove: "In epoca napoleonica, tra il 1805 e il 1814, quando all’Italia fu dato un assetto amministrativo simile a quello della Francia (dipartimenti, distretti, comuni) – spiega Zacchilli – Fano fu capoluogo del distretto della Vallata del Metauro. Dopo la caduta di Napoleone le Marche tornarono sotto il dominio dello Stato Pontificio, ma Fano mantenne la funzione di capoluogo del circondario della delegazione pontificia di Pesaro e Urbino. Anche con il Regno d’Italia, la città riuscì a conservare ruoli amministrativi e giudiziari". "Le cose cambiarono – prosegue Zacchilli – con il fascismo quando la maggior parte delle funzioni fu concentrata su Pesaro dove fu trasferito persino l’Istituto case popolari, nato a Fano nel 1919". Al contrario l’attività giudiziaria a Fano è proseguita fino alla chiusura del tribunale nel 2013 "ma – ricorda Zacchilli – nel 1990, con la cancellazione delle Preture, Fano riuscì a rimanere sede di tribunale dimostrando che i suoi uffici trattavano un numero di cause pari a quelle di Pesaro". Per l’ex assessore Zacchilli "quello del riequilibrio delle funzioni è per Fano un problema reale" e il sindaco Serfilippi pone una questione legittima. "E’ un ragionamento corretto – afferma – quello di cercare di distribuire tra le due città le funzioni statali, oggi concentrate solo su Pesaro". In realtà né il sindaco Andrea Biancani, né il presidente della Provincia Giuseppe Paolini si sono dimostrati aperti al confronto con Fano. "Mi sembra che Pesaro – aggiunge Zacchilli – forse perché confinata tra due colli, abbia uno sguardo limitato. Nel corso degli anni non si è neppure posta il problema del collegamento tra Fano e il capoluogo. Non ha mai avanzato la proposta di una strada per unire le due città, a monte della Statale Adriatica, né di facilitare i collegamenti tra le aree produttive del Metauro e del Foglia. Tanto che ancora oggi viaggiamo tutti sulla Statale Adriatica. Un tema fondamentale che anche nella recente campagna elettorale non è stato affrontato". Zacchilli conclude toccando il tasto dolente dei by pass, stradale e ferroviario, su Fosso Sejore ricordando come il Comune di Fano, insieme ad Anas "riuscì a bloccare l’uscita a Fosso Sejore, con tanto di galleria, dell’interquartieri di Pesaro (sindaco Giovanelli). Una soluzione con cui si scaricava tutto traffico sul tratto fanese della Statale Adriatica". A questo si è poi aggiunta "la più recente proposta del bypass ferroviario, sempre con uscita a Fosso Sejore. Questo per dire che va bene tutto ciò che è concentrato su Pesaro, mentre non c’è mai spazio per le richieste degli altri territori".