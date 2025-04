Fano celebra Annita Tinti: 104 anni di vita, amore e positività

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 11 aprile 2025 - Oggi, la città di Fano ha reso omaggio alla sua donna più anziana, Annita Tinti, che ha festeggiato il suo straordinario traguardo dei 104 anni presso la Casa Albergo per Anziani Familia Nova, dove risiede da 10 anni. Circondata dall’affetto dei suoi cari e da numerosi ospiti, tra i quali i bimbi della scuola dell’infanzia Gallizzi, Annita ha ricevuto il caloroso tributo dei suoi figli, nipoti, pronipoti e della cognata Maria Montanari, che ha 99 anni e le è sempre stata accanto. A festeggiare con lei anche il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, che le ha consegnato una pergamena di riconoscimento per l’esempio di vita che offre a tutti noi, caratterizzato da una straordinaria positività. La pergamena rappresenta un simbolo di gratitudine per Annita, la cui esistenza è stata un cammino costellato di dedizione, lavoro e tanto amore per la famiglia. Suo figlio Giuseppe Bacciaglia, 76 anni, ha raccontato con affetto e ammirazione la vita della madre: “Ha sempre lavorato nella campagna, per tanti anni, e poi come domestica presso le Sacramentine e la famiglia Solazzi. La sua vita è stata una testimonianza di impegno e resilienza, e oggi, a 104 anni, continua a regalarci una lezione di positività”. Vispa e sorridente Annita, che proviene dal ceppo Tinti di Fratte Rosa, ha vissuto gran parte della sua vita al Fenile ma anche in altre zone del territorio come ad esempio nel piccolo nucleo di case della “villa” La Luca al confine con Sant’Andrea in Villis dove ha lavorato in un’azienda agricola. La sua vita, semplice ma ricca di significato, ha visto crescere una famiglia numerosa: due figli, Giuseppe e Giannina, due nipoti e anche tre pronipoti, che oggi la festeggiano con gioia. In una giornata che ha visto anche la presenza dei bambini della scuola Gallizzi, che hanno donato una piantina grassa alla donna che ha esattamente 100 anni in più di loro, si è respirato un clima di grande affetto e condivisione. I piccoli, con la loro energia e il loro entusiasmo, hanno simbolicamente “rappresentato” il futuro, mentre Annita e i suoi familiari hanno rappresentato la saggezza e l’esperienza del passato. Concludendo la giornata, Giuseppe Bacciaglia ha sottolineato il legame indissolubile che unisce la famiglia, ringraziando la madre per aver costruito una vita così piena e ricca di significato. “Auguri mamma, buon compleanno da tutti noi” ha detto con emozione, facendo eco alla riconoscenza di tutti i presenti. Una giornata che, senza dubbio, rappresenta non solo un compleanno, ma anche un momento di riflessione sulla bellezza di una vita lunga, vissuta con dignità, amore e soprattutto una invidiabile positività. Tiziana Petrelli