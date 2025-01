Fano, Cevoli trasforma il trash in capolavoro comico nel ricordo di Peppe Nigra

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 23 gennaio 2025 - Il più trash dei film trash, al cinema in ricordo del compianto Peppe Nigra. Grande successo di pubblico e risate per il primo evento dell’anno del Fondo intitolato al comico fanese prematuramente scomparso. L'altra sera al Politeama è andata in scena una serata che ha trasformato la mediocrità in arte, un evento in cui il “film più brutto della storia”, come è stato definito dagli organizzatori, è stato celebrato con un entusiasmo e una passione degni di un premio Oscar. Stiamo parlando de “Il trionfo di Maciste”, un’opera simbolo del peplum italiano degli anni ’60, introdotta e commentata con irresistibile ironia da Paolo Cevoli, l’attore e comico romagnolo che ha saputo trasformare ogni dettaglio del film in un’esilarante lezione di storia cinematografica.“Peplum” deriva dal latino e indica il tipico mantello dell’Antica Roma. Ma Cevoli ci ricorda che, in realtà, il termine rappresenta “un’intera montagna di improbabilità”. Questo genere di film, prodotto in serie durante gli anni ’60, dava vita a “eroi muscolosi come Maciste, Sansone, Ursus e Hercules, con sceneggiature surreali e set arrangiati in economia”. Secondo il comico, girare un peplum significava realizzare tre film in uno: “stessi cavalli, stesse comparse, ma con un cambio di costumi tra una scena e l’altra: erano romani davanti e indiani dietro”. “I protagonisti? Andavi in palestra, vedevi il primo culturista, gli chiedevi: ‘Sai recitare? No? Perfetto, sei preso!’” racconta Cevoli. E il look degli attori? Essenziale: “strutto come base, cera per lucidare e copale per farli sembrare appena usciti da una friggitrice”. Il protagonista di “Il trionfo di Maciste” è interpretato da Kirk Morris, “nome d’arte di Adriano Bellini, un gondoliere veneziano prestato al cinema. Accanto a lui, la francese Katia Carro e Ljubica Otacevic, ex cestista della Jugoslavia. I nomi dei personaggi sono un mix di improbabilità: Agadon, Omnes, Tabor, Yaris… un melting pot temporale e culturale che spazia dall’Antica Roma all’Ottocento”. Ma il vero protagonista è il regista, Amerigo Anton, alias Tadio Boccia, “riconosciuto come il peggior regista della cinematografia italiana”. Secondo Cevoli, Boccia girava i suoi film con una filosofia spartana: “se una scena veniva male, non si rifaceva, perché la pellicola costava. In una scena c’era un bacio, ma la telecamera trascinata sui binari ha sobbalzato. Cambia la sceneggiatura! Da ‘Ti amo’ a ‘Passa il treno’”. Cevoli, con la sua irresistibile verve, ci ricorda un’epoca in cui il cinema era un’esperienza collettiva. “Non c’era internet, e la gente andava al cinema spinta dalla curiosità suscitata da locandine imprecise e rumoristi nei bar. Non sapevi cosa aspettarti, ma ci andavi. Anche se poi dicevi: ‘Lascia stare’, rimanevi lì a guardare”. La proiezione del film è stata intercalata da interventi del comico romagnolo che ha sottolineato le “genialità” di dettagli volutamente o inconsapevolmente trash. Come la mutanda minimal degli eroi, compensata dai costumi sfavillanti delle comparse. Il pubblico del Politeama si è lasciato trasportare non solo dalla visione del film, ma anche dalla nostalgia per un’epoca in cui si rideva (e si piangeva) con semplicità. Tra aneddoti su venditori di bustine di arachidi e applausi per i momenti più assurdi del film, l’evento si è concluso con un messaggio universale: il cinema, anche quello brutto, è uno specchio di tempi e di sogni. Tiziana Petrelli