Fano, controlli sui rifiuti: segnalazioni più che raddoppiate in un anno

Cassonetti in una via di Fano

Fano, 27 gennaio 2023 – Seimila interventi in un anno, compresi accertamenti e sopralluoghi. Un dato perfettamente in linea con quello del 2021, che di per sé dimostra l'impegno e la continuità del lavoro svolto dagli ispettori ambientali di Aset Spa nei comuni serviti, vale a dire Fano, Fossombrone, Colli al Metauro, Pergola e San Costanzo. Dal report emerge soprattutto un numero: quello delle segnalazioni inviate alla polizia locale grazie alla videosorveglianza, più che raddoppiate in un anno. La priorità della società dei servizi, come sempre, è fare prevenzione. Lo dimostrano le 1.571 utenze domestiche informate sul corretto conferimento dei rifiuti, a cui si aggiungono anche enti, imprese e attività commerciali (347).

Sono oltre 1.900, dunque, i contatti stabilità - di persona oppure telefonicamente - per spiegare agli utenti come mantenere un comportamento virtuoso. Oltre la prevenzione, i controlli. Nel 2022 gli ispettori ambientali hanno effettuato 37 appostamenti e ben 1.118 verifiche fotografiche, quest'ultime poi sfociate in 356 verbali. Come anticipato, il dato fortemente in crescita è quello delle segnalazioni alla polizia locale frutto del monitoraggio delle telecamere: 595 contro le 241 dello scorso anno, a dimostrazione dell'efficacia della videosorveglianza. Sono state 8, invece, le segnalazioni ad altri organi di vigilanza. Se a questi dati si aggiungono i 382 verbali non dovuti alle telecamere si raggiunge un totale di 985, contro i 645 dello scorso anno.