"Fano dei Cesari, l’originale". E torna la cena del trimalcione

di Tiziana PetrelliUn ritorno al nome, allo spirito e alla visione originaria. La XXI edizione della Fano dei Cesari è stata presentata ufficialmente ieri in conferenza stampa dal sindaco Luca Serfilippi, dall’assessore ai Grandi Eventi Alberto Santorelli e da tutti gli altri protagonisti di questa nuova edizione che punta su cultura, partecipazione e promozione turistica. L’obiettivo è infatti rilanciare l’identità romana della città, promuovendo Fano sul piano culturale ed economico. Dopo anni di continui cambiamenti, la manifestazione riacquista il suo nome storico e un nuovo assetto: due fine settimana consecutivi, pensati per valorizzare le due anime dell’evento.

Il primo, dall’11 al 13 luglio, sarà dedicato alla rievocazione storica filologica con accampamenti, spettacoli e dimostrazioni curate da Colonia Iulia Fanestris e Simmachia Ellenon. Il secondo, dal 18 al 20 luglio, avrà invece un taglio più festoso: torna la grande sfilata in Pompa Magna, i giochi per i bambini, la Festa dei Quartieri e l’attesissima Corsa delle Bighe. Tra le novità più sentite, il ritorno del trimalcione in piazza XX Settembre, una cena-spettacolo intitolata "Carpe Diem – Banchetto dei Cesari" con posti limitati per chi è vestito da romano (biglietto 25 euro in prevendita da oggi), che domenica sera concluderà la festa con musica dal vivo a cura di Fabrizio Minuz, affiancato dal dj Matteo Pietrelli.

"Vogliamo una manifestazione storica e moderna – ha detto l’assessore Santorelli – capace di coinvolgere anche i giovani. Attirandoli con la festa, potremo poi appassionarli alla storia". Centrale sarà anche il coinvolgimento dei quartieri. Il sindaco ha invitato tutti a partecipare con più cura nei costumi e nella preparazione, magari con l’aiuto di sarte e rievocatori: "Solo così potremo fare un salto di qualità". E sul valore delle origini si è soffermato anche Matteo Radicchi, direttore di Confesercenti Fano, che quest’anno è tornata ufficialmente tra gli organizzatori della manifestazione: "Quando tre anni fa sono arrivato a dirigere la sede, trovai un archivio colmo di materiali dedicati alla Fano dei Cesari. Tra faldoni e fotografie, anche un busto romano. Solo allora capii che era nata qui, in Confesercenti. È un’eredità di cui andare fieri".

E mentre le tribune e la cena sono già in fase di prenotazione, tra i due weekend non mancheranno appuntamenti culturali, tra conferenze e presentazioni, per mantenere alta l’attenzione e trasformare la Fano dei Cesari in un vero percorso di nove giorni, senza interruzioni. Il Pincio, allestito per tutta la durata della rassegna, sarà il cuore scenografico della rievocazione, offrendo un punto d’incontro suggestivo e immersivo. Un’altra novità di quest’anno è il ledwall digitale che sarà installato dal 7 luglio in piazza XX Settembre, di fronte all’ex Monte dei Paschi: trasmetterà in rotazione immagini d’archivio, contenuti promozionali e foto inviate dai cittadini, oltre a presentare partner e sponsor della manifestazione. Sarà una vetrina digitale per raccontare la festa in tempo reale, coinvolgendo fanesi e turisti.

Il 19 luglio, la prima Notte Romana con le attività economiche del centro e del litorale coinvolte con eventi e iniziative proprie, per trasformare Fano in un grande palcoscenico aperto. La manifestazione è organizzata dal Comune di Fano, dalla Pro Loco Fanum Fortunae e da un ampio partenariato associativo, con il sostegno della Regione Marche, della Camera di Commercio e di numerosi sponsor. L’obiettivo condiviso è uno solo: far crescere ancora l’evento che più di tutti racconta l’identità di Fano.