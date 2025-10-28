Fano, divertimento da brivido tra centro storico e Sant’Orso

di Tiziana PetrelliUn Halloween all’insegna della fantasia, del gioco e della partecipazione collettiva. È quello che animerà Fano venerdì 31 ottobre, dalle 16, tra il centro storico e il quartiere di Sant’Orso, trasformando la notte più stregata dell’anno in una festa diffusa per famiglie e bambini, con laboratori, spettacoli e una speciale "visita guidata da paura" che farà rivivere le leggende della città.

A presentare il programma, nella sala della Giunta comunale, il sindaco Luca Serfilippi e il vicesindaco Loretta Manocchi, insieme a Marco Pagnetti del Csi, Francesca Petrini per Asi e Polis, Manuela Giorgi di OnStage, la guida turistica Manuela Palmucci, il maestro degli effetti speciali per il cinema Andrea Giomaro, e la dirigente comunale Silvia Manna. "Siamo in continuità con la formula che ha funzionato lo scorso anno – ha spiegato Manocchi –: a Sant’Orso tornerà l’appuntamento curato dal Csi, mentre in centro storico si rinnoverà la magia di ’Una piazza da paura’, con giochi, spettacoli e laboratori".

Il sindaco Serfilippi ha ricordato l’origine dell’iniziativa: "Halloween deve restare una festa, non un pretesto per vandalismi o teppismo. Lo scorso anno gli eventi hanno funzionato: dove c’è partecipazione e divertimento condiviso, non c’è spazio per la paura vera". Il pomeriggio di Sant’Orso sarà affidato al Csi, che insieme al consiglio di quartiere organizzerà una lunga giornata di festa nel piazzale polivalente vicino alla piscina Salvai. Tornei "genitori e figli", il Boschetto della paura, la merenda mostruosa offerta dal Conad e dal Club Anziani, e la caccia al tesoro che si estenderà fino a sera: un programma intenso e giocoso, pensato per riscoprire il quartiere come luogo d’incontro. "È un modo per vivere la festa come comunità – ha detto Pagnetti –. Genitori e bambini insieme, nel segno del divertimento e della condivisione".

In piazza XX Settembre, invece, la festa prenderà vita con "Una piazza da paura", diretta artisticamente da OnStage Produzioni e promossa da Asi e Polis. Dalle 16 si susseguiranno i laboratori mostruosi, il truccabimbi della paura, il tiro al mostro, la giostra del terrore e le "horror candy & diaboliche stuzzicherie". Alle 16.30 Baby Horror Dance (a cura del Cdt), alle 17 Storie da paura, alle 17.30 Musica e balli con NL Academy, alle 18.30 lo spettacolo di fuoco, e alle 19 la Crazy Zumba sempre con NL Academy. Alle 17.30 partirà anche Una visita da paura, ideata da Manuela Palmucci con testi e regia del maestro degli effetti speciali del cinema Andrea Giomaro, e make-up curato da Jennifer Lucertini e dallo stesso Giomaro.

Un itinerario suggestivo tra storia e mistero, dall’epoca romana al medioevo fino ai giorni nostri, con brevi scene teatrali e personaggi sorprendenti. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati (massimo 30 persone) ed è necessaria la prenotazione al numero 392 0820114. "Halloween – ha concluso Silvia Manna – diventa per Fano un’occasione per unire gioco, cultura e senso civico, con i bambini protagonisti di una città viva, curiosa e accogliente".