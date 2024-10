Fano, è tempo di derby. Macerata al PalaAllende

E’ tempo di derby per la Smartsystem Essence Hotels Fano che oggi alle 18 esordisce al Palas Allende affrontando la Banca Macerata Fisiomed. Entrambe le squadre, neopromosse dalla serie A3, non hanno ottenuto punti nella prima giornata e pertanto la sfida si preannuncia vibrante e ad alta tensione agonistica: "E’ sempre un derby – afferma il libero virtussino Mattia Raffa –, ritroveremo peraltro gli ex Castellano e Ferri, ma soprattutto il nostro fantastico pubblico che anche a Ravenna non ha fatto mancare il proprio supporto. Partita sentita certamente, anche perché tutte e due le squadre vogliono fare punti". Baluardo della seconda linea virtussina, Mattia Raffa ha già archiviato Ravenna: "Non è andata come volevamo, ma abbiamo lottato e dato tutto".

Lo scenario del Palas Allende sarà ben diverso rispetto al Pala De Andrè: "Certamente – afferma Raffa – aspetto il grande pubblico, pronto a sostenerci. Ci sono tutti gli ingredienti per una partita spettacolare". I maceratesi si affideranno in regia ancora a Sebastiano Marsili, confermato così come il libero Simone Gabanelli e i centrali Gabriele Sanfilippo e Bara Fall. Di ritorno da Brescia Stefano Ferri, mentre per quanto riguarda le bocche da fuoco coach Castellano potrà fare affidamento sull’esperto Giuseppe Ottaviani e sul bulgaro Samuil Valchinov. A completare il reparto bombardieri i due opposti Alberto Cavasin e Leo Andric.

Fano è consapevole che in casa può avere quella marcia in più necessaria per fare bene, con coach Mastrangelo che cercherà punti affidandosi ai suoi migliori con l’unico dubbio Klobucar-Merlo.

b.t.