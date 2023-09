Fano Fiorisce, taglio del nastro per la mostra mercato

Fano, 29 settembre 2023 – Con il consueto taglio del nastro si è inaugurata ieri "Fano Fiorisce" la mostra mercato dei fiori nata mezzo secolo fa per onorare San Francesco ed oggi arricchita da un cartellone di eventi musicali e giocoleria. Cinque i concerti diffusi per la città offerti dai musicisti dell’Orchestra Sinfonica Rossini, giochi in legno con la Pandolfaccia e un mercatino sui prodotti della sostenibilità faranno da cornice all’evento "green". In mostra 20 operatori (10 in meno dell’anno scorso).