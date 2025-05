Fano Fitness Festival, palestra a cielo aperto

Tre giorni per scoprire che il fitness è davvero per tutti, senza barriere né limiti di età. Dal 16 al 18 maggio torna in città il Fano Fitness Festival, alla sua seconda edizione, con un programma potenziato negli spazi, nelle attività e nella visione. Un evento che abbraccia corpo e mente, grazie a un approccio che mette al centro il benessere psicofisico, la cultura del movimento e l’energia della condivisione. "Il nostro obiettivo – spiega Nicola Ruggeri, ideatore e anima del festival – è ispirare e coinvolgere le persone in un percorso di crescita attraverso movimento, connessione e consapevolezza".

Il Pincio ospiterà l’area training con tre spazi sportivi da 10x10 metri, cuore pulsante dell’evento. Alla Darsena Borghese ci sarà invece l’area olistica, dedicata alla meditazione, allo yoga e alle pratiche di riequilibrio energetico. Ma quest’anno il festival si arricchisce di un nuovo elemento: al Bastione Sangallo prende vita un festival nel festival, dedicato alla psicologia. Un intero spazio pensato per affrontare i temi della salute mentale – dall’ansia alla violenza di genere, passando per l’invecchiamento e la dislessia – perché, come ricorda il motto latino, mens sana in corpore sano.

E per i più piccoli? Nessun bisogno di babysitter: il Fano Fitness Festival ha una vera e propria area kids, dove gioco, sport e divertimento si fondono in attività pensate per avvicinarli al movimento in modo naturale. Tra le novità più attese, la OCR (Obstacle Course Race), una corsa a ostacoli che combina resistenza, agilità e forza su percorsi da superare tra corde, muri e prove di equilibrio. Una sfida dinamica per tutti, dai più allenati a chi vuole mettersi in gioco per la prima volta. Per chi ama la musica e il ballo, sabato dalle 22.30 all’1 di notte, il Bastione ospiterà un party in collaborazione con l’Adriatic Sound Festival, con dj set e atmosfere elettrizzanti.

"Questa sinergia tra eventi – ha dichiarato l’assessore ai grandi eventi Alberto Santorelli – è fondamentale. Il fitness in luoghi belli e suggestivi può far venire voglia di praticare sport. Speriamo che questo festival diventi un appuntamento fisso della primavera fanese". Un auspicio condiviso anche dal sindaco Serfilippi, che ha elogiato la crescita dell’iniziativa: "Siamo partiti subito con il piede giusto e siamo felici che la seconda edizione abbia fatto un ulteriore passo avanti. Crediamo che possa diventare un evento importante, sia per i fanesi che per il turismo".

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito ufficiale, acquistando il ticket al prezzo di 24,99 euro, valido per accedere a tutte le attività (fino a quattro al giorno per ciascuna location). Il costo resta invariato anche per chi sceglie di acquistarlo in presenza. I bambini sotto i 14 anni entrano gratis, pagando solo l’assicurazione di 3 euro.

Tiziana Petrelli