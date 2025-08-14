FANO Hackerato totem turistico. Proiettava un video porno

Passeggiando all’alba sul lungomare di Fano, alcuni cittadini si sono trovati davanti a un’immagine surreale: il totem multimediale del Lido di Fano, normalmente usato per promuovere la città diffondendo informazioni turistiche, stava trasmettendo un video pornografico. Erano le 5.30 di ieri, 13 agosto, quando è partita la segnalazione ai carabinieri. Sul posto, gli agenti hanno tentato di oscurare lo schermo con un cappuccio, ma i suoni espliciti continuavano a diffondersi nell’aria e, complice il surriscaldamento del monitor, la protezione è stata presto rimossa. Nelle ore successive, il Comune ha chiarito che non si è trattato di un guasto, bensì di un atto vandalico informatico: nella notte tra il 12 e il 13 agosto, ignoti hanno forzato le serrature del box che custodisce la strumentazione hardware del totem – collegato alla app e al portale VisitFano – e ne hanno violato il sistema. L’Ufficio Turismo ha richiesto un controllo urgente alla ditta di manutenzione, che ha confermato la manomissione in teleassistenza. Le telecamere di sorveglianza del Lido 2 hanno immortalato il momento esatto dell’intrusione, ora al vaglio delle indagini. A rendere la vicenda ancora più singolare è un video, girato in orario serale e diffuso in rete, che mostra lo stesso contenuto esplicito, con voci maschili che ridono mentre riprendono il totem e i passanti.

Tiziana Petrelli