FANO Hackerato totem turistico. Proiettava un video porno

14 ago 2025
TIZIANA PETRELLI
La segnalazione di passanti all’alba sul lungomare. Le telecamere hanno ripreso la manomissione

Passeggiando all’alba sul lungomare di Fano, alcuni cittadini si sono trovati davanti a un’immagine surreale: il totem multimediale del Lido di Fano, normalmente usato per promuovere la città diffondendo informazioni turistiche, stava trasmettendo un video pornografico. Erano le 5.30 di ieri, 13 agosto, quando è partita la segnalazione ai carabinieri. Sul posto, gli agenti hanno tentato di oscurare lo schermo con un cappuccio, ma i suoni espliciti continuavano a diffondersi nell’aria e, complice il surriscaldamento del monitor, la protezione è stata presto rimossa. Nelle ore successive, il Comune ha chiarito che non si è trattato di un guasto, bensì di un atto vandalico informatico: nella notte tra il 12 e il 13 agosto, ignoti hanno forzato le serrature del box che custodisce la strumentazione hardware del totem – collegato alla app e al portale VisitFano – e ne hanno violato il sistema. L’Ufficio Turismo ha richiesto un controllo urgente alla ditta di manutenzione, che ha confermato la manomissione in teleassistenza. Le telecamere di sorveglianza del Lido 2 hanno immortalato il momento esatto dell’intrusione, ora al vaglio delle indagini. A rendere la vicenda ancora più singolare è un video, girato in orario serale e diffuso in rete, che mostra lo stesso contenuto esplicito, con voci maschili che ridono mentre riprendono il totem e i passanti.

Tiziana Petrelli

