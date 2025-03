Fano, il debutto dei ragazzi del coach Andrea Nucci nella tana del Città di Castello

Esordio posticipato di una settimana nella seconda fase del campionato di C1 per la Essepigi Techfem Fano Rugby, che recupererà a data da destinarsi (presumibilmente sabato 15 o domenica 16 marzo) la sfida interna col Foligno. Lo ha stabilito il direttore di gara, che ha rinviato il confronto coi folignati della prima giornata del girone di play-off umbro-marchigiano per le condizioni del terreno di gioco del campo di Tombaccia dopo le piogge dello scorso weekend. Il debutto dei ragazzi del coach Andrea Nucci avverrà dunque domenica prossima (9 marzo), nella tana del Città di Castello.

"Peccato, rinviare una partita è sempre un dispiacere – commenta l’esperto giocatore rossoblù Gabriele Breccia –. Il fondo effettivamente era pesante, ma non come in occasione di altre partite che in passato poi si sono ugualmente disputate. Comunque oramai questo episodio va archiviato e la testa deve sintonizzarsi sul prossimo match col Città di Castello. Domenica 9 marzo andremo a far visita ad una squadra organizzata e molto ben strutturata, contro la quale abbiamo sempre giocato sfide tirate e di grande intensità. Mi aspetto insomma una gara simile, con una superiorità in mischia da parte nostra. Sarà importante quindi portare pressione lì, per stabilirsi nella loro metà campo. Per il resto sono incontri che è sempre un piacere giocare, di conseguenza non vediamo l’ora di scendere in campo".

Nell’altro duello in agenda lo stesso Città di Castello ha invece giocato regolarmente battendo in casa col risultato di 22-8 la Cadetta della Fiorini Pesaro di serie A, che nel gruppo marchigiano aveva piegato l’Essepigi Techfem sia all’andata che al ritorno.

b. t.