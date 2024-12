Fano, il sindaco Serfilippi annuncia nuove misure di sicurezza e investimenti per la Polizia locale

A Fano non si spaccia, né si bivacca ma si tengono comportamenti corretti. Il sindaco Luca Serfilippi torna sul tema della sicurezza in città per annunciare che "è stato identificato il soggetto, un cittadino della Guinea, che domenica scorsa durante l’accensione dell’Albero di Natale in piazza XX Settembre ha danneggiato gli specchietti delle auto. La sua individuazione è stata possibile grazie alle telecamere e al lavoro di indagine della Polizia locale e delle altre forze dell’ordine".

Alla consigliere d’opposizione Sara Cucchiarini che ha contestato i 300 mila euro annunciati dal centrodestra per la Polizia locale – ‘nell’assestamento di bilancio – ha detto – ci sono solo 135mila euro’ – il primo cittadino replica: "Non sa leggere i bilanci, le risorse sono 431mila euro e sono servite per le telecamere nella Ztl, per le dotazioni degli agenti (spray anti-aggressione, bastoni estensibili, giubbotti antiproiettile, occhiali simulatori per la guida in stato di ebrezza, nuove radio portatili e veicolari, e apparecchiature di videosorveglianza con interfacciamento al sistema radio), per l’acquisto di un veicolo 4x4 e di un furgone. Abbiamo anche sostituito gli armadietti del personale e acquistato strumenti tecnologici per i rilievi dei sinistri stradali, ora dobbiamo pensare ad una nuova sede per il comando perché l’attuale è umida, non è dotata di docce e gli spogliatoi sono nel seminterrato".

E ancora Serfilippi: "Abbiamo riconosciuto agli agenti in servizio su strada (è stato firmato l’accordo con i sindacati) una indennità aggiuntiva di 3 euro a turno e definito un fondo speciale da 30 mila euro per l’istituzione, a partire dal mese di gennaio, di una pattuglia specifica, dotata degli strumenti necessari, per il controllo dei quartieri più a rischio della città". E ancora il primo cittadino: "Basta a chi pensa che a Fano non ci siano regole, mi riferisco a chi staziona in piazza Amiani, ai Passeggi, alla Rocca Malatestiana. Purtroppo si tratta di situazioni che esistono da anni e che sappiamo non sarà facile modificare, anche perché le norme non ci aiutano".

Serfilippi ha ricordato il percorso avviato fin dal suo insediamento con Prefettura e Questura sul centro storico e i quartieri di San Lazzaro, Vallato, Sant’Orso, Poderino: "Almeno due volte ogni settimana le pattuglie delle forze dell’ordine, in collaborazione con la Polizia Locale, e i cani antidroga girano per quei quartieri. Gli stessi commercianti del centro storico penso si siano accorti dell’alto livello di sorveglianza quotidiana. Risultati che l’opposizione in 10 anni non è riuscita a realizzare, mi pare che alcuni non abbiano superato il trauma della batosta elettorale e si credano ancora assessori. Per fortuna c’è un’opposizione seria, come quella di Marchegiani, che sta dimostrando spessore e serietà nell’attività consiliare".