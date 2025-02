Fano in fermento per il Carnevale: domani il grande debutto tra carri, ospiti e tradizione

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 15 febbraio 2025 - In queste ore c'è grande fermento in città per l'atteso appuntamento di domani. Gli organizzatori sono all'opera per completare l'allestimento dei varchi d'ingresso e per l'installazione degli striscioni con gli sponsor sulle tribune spettatori lungo il percorso, mentre i maestri carristi danno gli ultimi ritocchi alle loro opere d'arte, che saranno le vere protagoniste delle sfilate del Carnevale di Fano. Il Carnevale dell'Adriatico, il più antico d'Italia, è pronto ad accogliere migliaia di visitatori con un'edizione 2025 all'insegna della creatività e del divertimento. In programma per le domeniche 16 e 23 febbraio e il 2 marzo, quest'anno la manifestazione si arricchisce di quattro nuovi carri allegorici e di un Pupo speciale.Un Pupo omaggio a Jannik SinnerL'iconico Pupo del Carnevale di Fano 2025 celebra il talento e la determinazione del giovane campione del tennis italiano con il titolo ironico e sognante: “Gli Slam son desideri… Wada come Wada”, ideato da Mauro Chiappa e realizzato dall'associazione Fantagruel. Un omaggio che incarna lo spirito di resilienza e ambizione, perfettamente in linea con il tema di quest'anno: “In viaggio con il Vulón… i sogni son desideri”.

I nuovi carri: un viaggio tra sogni e realtà SpettacolariQuattro carri di prima categoria animeranno la sfilata: • “Connessioni in corso” di Matteo Angherà, un'esplorazione colorata del rapporto tra mondo reale e digitale. • “Chi vuol esser lieto sia…” di Daniele Mancini Palamoni, ispirato al Trionfo di Bacco e Arianna, per un viaggio nei fasti rinascimentali. • “Piano 'B' a eventi estremi, estremi rimedi” di Valeria Guerra, una satira sulla crisi climatica attraverso la storia di un orso polare in fuga. • “Clorophilla” di Luca Vassilich, una fiaba che fonde natura e spiritualità in un'atmosfera incantata.Un Carnevale per i più piccoliGrande attenzione ai bambini, che potranno partecipare gratuitamente alle sfilate mattutine con partenza da Viale Gramsci e un gran finale in Piazza XX Settembre. Dalle 15, nei giardini del Pincio, sarà allestita un'area a loro dedicata con animazione, laboratori sul riciclo e un getto di dolciumi pensato apposta per loro. Grazie al sostegno di Aset, i bambini fino a 10 anni potranno accedere all'evento con un biglietto simbolico da 1 euro.Tradizione e innovazione nel cuore del CarnevaleIl Carnevale di Fano rinnova le sue tradizioni più amate, tra cui il celebre “getto” con oltre 180 quintali di dolciumi lanciati sulla folla, simbolo di prosperità e condivisione. Il manifesto ufficiale di questa edizione, firmato dall'artista Maddalena Fano Medas, è un omaggio al Vulón e alla storica Musica Arabita, con una mostra a lei dedicata nel foyer del Teatro della Fortuna.Un film per raccontare il CarnevaleIl regista Andrea Lodovichetti ha realizzato un film-documentario per raccontare la storia e l'anima del Carnevale di Fano, offrendo una visione autentica e coinvolgente della manifestazione. Ospiti e iniziative speciali Tra gli ospiti di questa prima domenica, Massimo Boldi aprirà la sfilata delle 15 e parteciperà al divertentissimo getto di dolciumi. Alle 21, presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna, dialogherà con l'attrice Claudia Campagnola in una serata dedicata ai suoi 50 anni di carriera. Avis Nazionale sarà presente con oltre 200 donatori provenienti da tutta Italia, che sfileranno con il simbolo della “goccia” per sensibilizzare sull'importanza della donazione di sangue. Sarà inoltre presente il sindaco di St Albans, città gemellata con Fano, per scoprire la città e le sue tradizioni. Le telecamere di Rai, Rai Italia e Mediaset documenteranno la prima sfilata sin dal mattino, mentre tra le novità di quest'anno c'è il nuovo Bot Telegram, che permette di ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle iniziative e sugli eventi. Eventi di oggi in attesa della grande sfilata Intanto, in città fervono gli eventi già da oggi: • Ore 15 – Profumeria Senz'Altro: Dal naso curioso, laboratorio per bambini dedicato all'olfatto, con la creazione di piccoli profumi (evento gratuito, posti limitati). • Ore 16 – Palazzo Bracci Pagani: Mettiamoci in bolla, laboratorio a cura del Museo del Balì. • Ore 17 – Teatro della Fortuna: Le storie dei quadri, performance di storytelling ispirata ai dipinti dell'artista Maddalena Fano Medas. • Ore 18 – Palazzo Bracci Pagani: Dipingi il tuo Carnevale, inaugurazione della mostra con le opere degli artisti locali che hanno partecipato all'omonimo concorso. Un evento da non perdere Con lo slogan “Bello da vedere, dolce da gustare”, il Carnevale di Fano 2025 si conferma un appuntamento imperdibile, tra arte, umorismo e cultura. Con 14 carri allegorici e tante mascherate, questa edizione sarà un'esperienza unica. Il Carnevale di Fano è reso possibile grazie al supporto del Ministero della Cultura, della Regione Marche e del Comune di Fano. Per il programma completo, visitare il sito ufficiale: carnevaledifano.com.