Fano in lutto per Buratti

Dimostrando tutta la sua superiorità tecnica e atletica il Fano Calcio ha inanellato sabato la sua dodicesima vittoria consecutiva su 12 incontri, questa volta a spese dell’Olimpia Juventus Falconara che nulla ha potuto contro i più titolati avversari. Privo di un’ala veloce come Sabattini, mister Spendolini è partito con una sola punta, Guey, facendo il gioco della difesa ospite, ma poi quando l’azione si è sviluppata maggiormente sulle fasce laterali, i granata hanno avuto vita facile sugli avversari.

Questi i risultati: Babbucce Tavullia-Marottese Arcobaleno 8-1, Fano Calcio-Olimpia Juventu Falconara 6-0, Novilara-Tre Ponti 1-1, Real Metauro 2018-Nuova Bedosti Pesaro 6-0. Riposava Real Porto Senigallia. Classifica (tra parentesi le partite valide): Fano Calcio 33 punti (11), Real Metauro 30 (10), Novilara 25 (11), Tre Ponti 19 (10), Real Case Bruciate 19 (11), Babbucce 19 (11), Real Vallone Senigallia 15 (11), Olimpia Juventu Falconara 15 (11), Real Porto Senigallia 14 (10), Virtus Castelvecchio 7 (10), Marotta Maroso Mondolfo 7 (10), Casa 33 Pesaro 4 (11), Marottese Arcobaleno 2 (10), Nuova Bedosti 1 (10). Fuori classifica Corinaldo B 21 (11).

Lutto. E’ morto all’età di 76 anni Auro Buratti, indimenticato difensore dell’Alma Juventus Fano degli anni Settanta del secolo scorso. Aveva vestito la maglia granata per cinque stagioni consecutive, dal 1972 al ‘77, collezionando in campionato 147 presenze e 4 reti, avendo allenatori come Becchetti, Ansaloni e Attilio Santarelli. Proprio con quest’ultimo nella stagione ‘75/’76 conquistò la promozione in Serie C sotto la presidenza di Gianni Gentili. Era quella una formazione che tutti gli sportivi ancora ricordano: Piagnerelli, Buratti, Servadio, Zanetti, Capponi, Briganti, Ferrini, Pagliacci, Magnani, Bologna I, Forzini con un certo Mario Barbaresi di rinforzo. Ai famigliari le condoglianze del Carlino. sil.cla.