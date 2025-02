Fano in trasferta in casa del Real Vallone

Trasferta in terra senigagliese per il Fano Calcio che questo pomeriggio nella frazione di Vallone (ore 15 campo sportivo di via della Chiusa) affronta il Real Vallone, formazione che naviga a metà classifica. Mister Spendolini per l’occasione potrà contare sui rientri dei centrocampisti Bianchi e Mea che hanno scontato la loro giornata di squalifica, mentre dovrà ancora fare a meno degli infortunati Sabatini e Guei che solo in questa settimana hanno iniziato un lavoro differenziato. Non è stato convocato neppure Casoli, fermo in influenza, ma il tecnico fanese ha comunque l’imbarazzo della scelta per la composizione dell’undici da mandare in campo con l’obiettivo di conquistare l’ennesima vittoria.