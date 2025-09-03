Un autunno di incognite

Un autunno di incognite
CronacaFano, camion contro un cantiere: paura sulla Statale 16. Due feriti
3 set 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Fano, camion contro un cantiere: paura sulla Statale 16. Due feriti

Il mezzo pesante ha centrato in pieno una piattaforma aerea utilizzata per la manutenzione di un edificio. Distrazione, guasto o errore di manovra? Indagani i carabinieri

Il camion ha centrato la piattaforma aerea di un cantiere: gli operai erano impegnati nella manutenzione di un edificio

Fano, 3 settembre 2025 – Attimi di paura lungo la Statale 16, a ridosso della stazione ferroviaria di Fano. Erano circa le 13.30 quando un camion, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha centrato in pieno una piattaforma aerea utilizzata per la manutenzione di un edificio.

L’impatto è stato violento e ha fatto scattare l’allarme. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, che hanno trovato l’autista del mezzo pesante in condizioni critiche: i pompieri hanno collaborato con il personale del 118, praticando manovre di rianimazione prima del trasferimento in eliambulanza verso l’ospedale.

118
Oltre ai vigili del fuoco, sul posto è arrivato anche il 118. Le indagini sull'incidente sono affidate ai carabinieri

Non meno delicato l’intervento per raggiungere l’operaio rimasto bloccato a diversi metri d’altezza nel cestello della piattaforma.

Con l’autoscala, i vigili del fuoco lo hanno riportato a terra, dove è stato affidato ai sanitari per le cure del caso.

La Statale è rimasta a lungo congestionata, con inevitabili disagi al traffico.

Le indagini dovranno chiarire la dinamica dell’incidente e capire se all’origine ci sia stata una distrazione, un guasto o un errore di manovra.

Sul posto anche i carabinieri.

