Fano, incidente tra nonnini in via del Fiume: 152 anni in due ma illesi

Fano (Pesaro e Urbino) 20 aprile 2023 - Paura questa mattina per un'anziana, rimasta coinvolta in un incidente stradale all'altezza del Civico 10 di via del Fiume. Tre i mezzi coinvolti, due in movimento e uno accostato a bordo strada: 152 anni in due gli automobilisti che si sono resi protagonisti della disavventura.

Alla guida della Nissan Pajero c'era infatti un 80enne fanese, mentre la Fiat Panda era condotta da una 72enne, anch'essa di Fano. Da una prima ricostruzione della Polizia Locale intervenuta sul posto per i rilievi di legge, emerge che la Panda percorreva via Del Fiume in direzione sud mentre la Pajero transitava nella medesima via ma in direzione opposta.

All'altezza del negozio "100 per cento" i due veicoli, presumibilmente a causa del restringimento della carreggiata dovuto ad alcuni veicoli in sosta, si urtavano e a seguito dell'impatto la Panda veniva sospinta contro un furgoncino, che sostava proprio avanti al negozio.

Ad avere la peggio la signora alla guida della Panda, che è scesa dal mezzo visibilmente spaventata ma illesa.