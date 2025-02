Fano inizia il ritorno come l’andata: trafitto il Castelvecchio

Fano Calcio 5Virtus Castelvecchio 0CALCIO (4-3-1-2): Giulini; Riggioni Nodari, D’Anzi, Guei (11’ st Patrignani); Bianchi. Omiccioli, Palazzi (24’ st Orazi); Niang (38’ st Casoli); Giovanelli (30’ st Ricci), Gueye (16’ st Giampaoli). A disp. Dionisi, Manuelli, Apezteguia, Bonazzelli. All. Spendolini.VIRTUS CASTELVECCHIO (4-5-1): Msaad, Tonti (10’ pt Sbriscia), Buoncompagni, Tomasetti (36’ st Poggiaspalla), Bocchini (20’ st Falchetti), Assicurato, Gurini (16’ st La Fata), Koussoube, Pergolesi (22’ st Jace), Cenci, Muniz. A disp. Albenzio, Donati, Andreani, Sanchioni, Falchetti. All. Girolometti.Arbitro: Donnini di Pesaro. Reti: 18’ pt Patrignani, 34’ pt Gueye, 39’ pt Giovanelli, 13’ st Niang, 18’ st Giampaoli.Note: pomeriggio grigio con nebbia e luce artificiale, terreno discreto, spettatori 300. Ammonito: Patrignani. Angoli 6-0, recuperi 1’ + 2’.

Il Fano Calcio inizia il ritorno allo stesso modo con cui ha iniziato l’andata, cioè vincendo senza problemi contro una Virtus Castelvecchio che ha svolto dignitosamente il ruolo. Mister Spendolini deve fare a meno dell’influenzato Sodani, sostituito in porta da un inoperoso Giulini, dello squalificato Incerti e dell’infortunato Sabattini, e così ne approfitta per dare spazio ai giovani, il promettente Giovanelli e poi a seguire i vari Giampaoli, Orazi, ecc. È Palazzi in veste di assist-man ad ispirare il gioco offensivo dei granata per la gioia degli attaccanti. Inizia Patrignani, entrato all’11’ per sostituire Guei uscito per precauzione dopo uno scontro, con un micidiale diagonale dalla destra, grazie all’imbeccata di Palazzi. Il fantasista fanese si ripete al 34’ mettendo in moto stavolta centralmente Gueye che con un pallonetto scavalca il portiere e poi chiude al 39’ servendo un pallone a Giovanelli che deve solo spingerlo in rete dopo un’uscita maldestra di Msaad. Il Castelvecchio non riesce a impensierire troppo la difesa granata e così il Fano nella ripresa continua ad esercitare la sua superiorità. Msaad si riscatta alzando al 5’ una punizione di Omiccioli, ma nulla può sulla deviazione da due passi di Niang al 13’. Il portiere ospite si ripete neutralizzando un’occasione d’oro di Gueye al 15’, ma si arrende al 18’ quando l’appena entrato Giampaoli evita in area un paio di difensori e infila la quinta rete.

Silvano Clappis