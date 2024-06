Fano: le mosse di Guida. Storoni: "Non ho incarichi"

Non ci sono solo gli stipendi da pagare in casa Alma Juventus, ma c’è anche da ricostruire tutto l’organigramma societario dopo l’azzeramento delle cariche avvenuto un minuto dopo la retrocessione del Fano in Eccellenza. Fino a questo momento il presidente Salvatore Guida ha annunciato un solo nome, quello di Antonio Aiello quale allenatore per il prossimo anno, mentre sta ancora cercando altre figure tra cui quelle del direttore sportivo. Il patron dei granata starebbe pensando di avvalersi anche di figure fanesi che sono già stati dirigenti del Fano. Uno di questi, con il quale è stato visto spesso nei giorni scorsi è Pier Paolo Storoni, ex team manager sotto la presidenza di Mario Russo. Ma sembrerebbe che non ci sia al momento nulla di concreto.

"Ci tengo a chiarire la mia posizione – dice Pier Paolo Storoni –, dopo che in questi giorni se ne sono sentite di tutti i colori, con gente che già mi dava all’interno degli organici della società di via Toscanini e nei ruoli più disparati". Storoni non nega i contatti avuti col presidente Guida. "È vero – risponde – confermo che mi sono incontrato in più di un’occasione con il presidente Guida, sia in città che allo stadio, ma solamente per discutere di calcio e di altre situazioni inerenti l’attuale momento della società, però ci tengo a ribadire che non ricopro nessun tipo di incarico all’interno dell’Alma. Detto questo – ha concluso l’ex team manager fanese – non posso ovviamente sapere cosa mi riserverà il mondo del calcio per il futuro, lo vedremo a suo tempo. Ciò non toglie comunque che potrei incontrare Salvatore Guida anche nei prossimi giorni, ma esclusivamente per trattare questioni personali".

Torneo Eusebi. Oggi pomeriggio sono in programma i quarti di finale del torneo "Luciano Eusebi" organizzato dall’Accademia Granata al campo di Rosciano e riservato ai nati nel 2011 e 2012. Otto le formazioni partecipanti – Accademia Granata, Real Metauro, Vigor Senigallia, Fossombrone, Vis Pesaro, Junior Pergolese, Csi Delfino Fano, Carissimi Fano – suddivise in due gironi che ora si scontreranno tra loro in base alle posizioni di classifica ottenute nelle eliminatorie. Finale in programma sabato 8 giugno. A seguire inizierà poi il torneo riservati alla classe 2015 che vedrà la partecipazione delle seguenti squadre: Accademia Granata, Muraglia, A.S. Senigallia, Delfino Azzurra, Carissimi 2016 Fano, Fermignanese, Junior Pergolese, Real Metauro, Delfino Fano, Giovane Sant’Orso, Urbania.

sil.cla.