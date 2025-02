Fano pensa alla trasferta di Pesaro e si prepara all’appuntamento clou

Seconda settimana di pausa per il campionato di C1 in concomitanza degli impegni dell’Italia nel Sei Nazioni, ma la Essepigi Techfem Fano Rugby sta comunque continuando ad allenarsi in funzione dell’ultima gara del girone marchigiano ed in prospettiva della partecipazione alla seconda fase. Il prossimo match per la squadra diretta da Andrea Nucci è fissato per domenica 16 febbraio, quando i fanesi affronteranno in trasferta il Pesaro Rugby incontrando la capolista del torneo e compagna di avventura nel prossimo raggruppamento con le prime due classificate in Umbria.

E’ invece già scesa in campo due volte nell’Interregionale 2 la formazione U18 Fano/Sena, che dopo la battuta d’arresto subita all’esordio proprio contro i pari età pesaresi si è riscattata a scapito dello Scandicci. Su un fondo di gioco particolarmente allentato per via del forte temporale abbattutosi su Fano domenica mattina, i giovani guidati in panchina da Annunzio Subissati e Gabriele Breccia hanno superato i toscani col punteggio di 19-14 in una sfida piuttosto equilibrata risoltasi solo con la zampata finale di Simone Stefanini. Il Fano/Sena ha così incamerato i suoi primi 4 punti ed è quinto con Bologna, che affronterà il 9 febbraio in casa, mentre lo Scandicci è salito a 5 in virtù della precedente affermazione di Livorno sui Lions Amaranto.

b. t.