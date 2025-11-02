Unione Europea: “Più unità”

Paolo De Castro*
Unione Europea: "Più unità"
Fano
Fano piange Corrado Piccinetti, il biologo che ha insegnato ad amare il mare
2 nov 2025
TIZIANA PETRELLI
Cronaca
  4. Fano piange Corrado Piccinetti, il biologo che ha insegnato ad amare il mare

Fano piange Corrado Piccinetti, il biologo che ha insegnato ad amare il mare

Si è spento biologo marino e docente universitario, da decenni anima del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano. Colpito da un malore lo scorso 16 settembre. Il cordoglio del sindaco Serfilippi

Il professor Corrado Piccinetti era stato colpito da un malore lo scorso 16 settembre

Il professor Corrado Piccinetti era stato colpito da un malore lo scorso 16 settembre

Fano (Pesaro e Urbino) domenica 2 novembre 2025 -  La città di Fano piange Corrado Piccinetti, 82 anni, biologo marino e docente universitario, punto di riferimento per generazioni di studiosi e per l'intera comunità cittadina. Si è spento ieri notte in una residenza per lungodegenza a Cagli, dove era stato trasferito una decina di giorni fa dopo il ricovero prima all'ospedale di Torrette di Ancona e poi al Santa Croce di Fano.

 

Il professore si era ammalato lo scorso 16 settembre e da allora le sue condizioni erano apparse gravi, seguite con affetto e apprensione da tutta la città. Accanto a lui fino all'ultimo la moglie Gabriella e le figlie, accorse da Trento e da Londra.

Il sindaco Serfilippi: “Un dolore grande per Fano”  

A esprimere per primo il cordoglio dell'amministrazione comunale è stato il sindaco Luca Serfilippi , con parole che hanno toccato il cuore dei fanesi: È un dolore grande per Fano. Corrado Piccinetti ci ha lasciati: biologo marino, professore, ma prima di tutto un uomo luminoso, capace di parlare al cuore e di farci guardare il mare con occhi nuovi. Chi lo ha conosciuto ricorda il sorriso, la gentilezza, l'energia buona con cui ha educato generazioni all'amore e al rispetto per il nostro ambiente. Alla moglie Gabriella, alle figlie ea tutta la famiglia va il mio abbraccio e quello dell'intera città. Grazie, Corrado. Ci lasci una rotta chiara: continuare a prenderci cura del mare”.

Piccinetti biologo marino di fama internazionale con 300 pubblicazioni all’attivo  

Commosso anche il ricordo della Confraternita del Brodetto di Fano, di cui Piccinetti è stato tra i fondatori. In una nota, il presidente Alfredo T. Antonaros sottolinea: “Senza la sua volontà e la sua determinazione la Confraternita del Brodetto non sarebbe mai nata. Il profondo amore per il mare e per le creature che ne animano la vita, insieme all'interesse per le tradizioni alimentari della sua terra, unite alla sua contagiosa ironia e alla capacità di unire le persone, hanno consentito la nascita della nostra associazione che, in oltre vent'anni, ha diffuso la conoscenza e la tutela di uno dei piatti che meglio rappresentano Fano e la sua storia gastronomica”. E aggiunge: "Questo biologo marino di fama internazionale, docente universitario e autore di oltre trecento lavori scientifici, ci lascia il suo sorriso, le sue conoscenze e la saggezza solida e concreta di un uomo colto, elegante e raffinato, che ha dedicato all'insegnamento e alla diffusione del sapere la sua intera vita”.

Piccinetti e il legame con Fano e le sue tradizioni

Nato a Fano nel 1943, Corrado Piccinetti è stato per decenni direttore del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca, centro di eccellenza dell'Università di Bologna. Ha dedicato la vita allo studio delle risorse dell'Adriatico e del Mediterraneo, partecipando a progetti internazionali e formando centinaia di giovani ricercatori.

Ma Piccinetti era anche un uomo profondamente legato alla sua città e alle sue tradizioni. Tra i padri fondatori della Confraternita del Brodetto, è stato un ambasciatore appassionato della cultura marinara fanese, capace di unire scienza e umanità, rigore e poesia. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione e riconoscenza in tutta Fano. I funerali si terranno mercoledì 5 novembre alle ore 11 nella chiesa Gran Madre di Dio.

© Riproduzione riservata