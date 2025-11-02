Fano piange Corrado Piccinetti, il biologo che ha insegnato ad amare il mare

Fano (Pesaro e Urbino) domenica 2 novembre 2025 - La città di Fano piange Corrado Piccinetti, 82 anni, biologo marino e docente universitario, punto di riferimento per generazioni di studiosi e per l'intera comunità cittadina. Si è spento ieri notte in una residenza per lungodegenza a Cagli, dove era stato trasferito una decina di giorni fa dopo il ricovero prima all'ospedale di Torrette di Ancona e poi al Santa Croce di Fano.

Il professore si era ammalato lo scorso 16 settembre e da allora le sue condizioni erano apparse gravi, seguite con affetto e apprensione da tutta la città. Accanto a lui fino all'ultimo la moglie Gabriella e le figlie, accorse da Trento e da Londra.

Il sindaco Serfilippi: “Un dolore grande per Fano”

A esprimere per primo il cordoglio dell'amministrazione comunale è stato il sindaco Luca Serfilippi , con parole che hanno toccato il cuore dei fanesi: “È un dolore grande per Fano. Corrado Piccinetti ci ha lasciati: biologo marino, professore, ma prima di tutto un uomo luminoso, capace di parlare al cuore e di farci guardare il mare con occhi nuovi. Chi lo ha conosciuto ricorda il sorriso, la gentilezza, l'energia buona con cui ha educato generazioni all'amore e al rispetto per il nostro ambiente. Alla moglie Gabriella, alle figlie ea tutta la famiglia va il mio abbraccio e quello dell'intera città. Grazie, Corrado. Ci lasci una rotta chiara: continuare a prenderci cura del mare”.

Piccinetti biologo marino di fama internazionale con 300 pubblicazioni all’attivo

Commosso anche il ricordo della Confraternita del Brodetto di Fano, di cui Piccinetti è stato tra i fondatori. In una nota, il presidente Alfredo T. Antonaros sottolinea: “Senza la sua volontà e la sua determinazione la Confraternita del Brodetto non sarebbe mai nata. Il profondo amore per il mare e per le creature che ne animano la vita, insieme all'interesse per le tradizioni alimentari della sua terra, unite alla sua contagiosa ironia e alla capacità di unire le persone, hanno consentito la nascita della nostra associazione che, in oltre vent'anni, ha diffuso la conoscenza e la tutela di uno dei piatti che meglio rappresentano Fano e la sua storia gastronomica”. E aggiunge: "Questo biologo marino di fama internazionale, docente universitario e autore di oltre trecento lavori scientifici, ci lascia il suo sorriso, le sue conoscenze e la saggezza solida e concreta di un uomo colto, elegante e raffinato, che ha dedicato all'insegnamento e alla diffusione del sapere la sua intera vita”.

Piccinetti e il legame con Fano e le sue tradizioni

Nato a Fano nel 1943, Corrado Piccinetti è stato per decenni direttore del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca, centro di eccellenza dell'Università di Bologna. Ha dedicato la vita allo studio delle risorse dell'Adriatico e del Mediterraneo, partecipando a progetti internazionali e formando centinaia di giovani ricercatori.

Ma Piccinetti era anche un uomo profondamente legato alla sua città e alle sue tradizioni. Tra i padri fondatori della Confraternita del Brodetto, è stato un ambasciatore appassionato della cultura marinara fanese, capace di unire scienza e umanità, rigore e poesia. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione e riconoscenza in tutta Fano. I funerali si terranno mercoledì 5 novembre alle ore 11 nella chiesa Gran Madre di Dio.