Fano piange l’uomo che amava il mare

Avrebbe compiuto 64 anni il prossimo 14 aprile, Gennaro Amato (foto). Ma un’infezione al fegato l’ha portato via troppo presto, lasciando nel dolore la sua famiglia, gli amici e tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo. Questa mattina, alle 10.30, partirà dalla camera mortuaria dell’ospedale Santa Croce, il corteo funebre che lo accompagnerà nella chiesa di San Giuseppe al Porto per l’ultimo saluto. Poi, il viaggio finale verso il cimitero dell’Ulivo.

Gennaro era un portolotto doc, nato e cresciuto dietro le scuole marittime. Lì, tra le vie che profumano di salsedine e raccontano storie di mare, aveva mosso i primi passi, coltivando amicizie che sarebbero durate una vita. Aveva frequentato l’Istituto Volta, ma il richiamo dell’acqua salata era stato più forte: il mare lo aveva accolto e lui ne aveva fatto la sua casa. Comandante esperto, aveva trascorso anni sulle vongolare, lavorando con passione e dedizione.

Ma Gennaro era conosciuto anche fuori dal porto, tra le strade e le piazze. Per lungo tempo aveva lavorato come buttafuori agli eventi di tutta la provincia, con il suo tratto distintivo: gentilezza e rispetto. La sua giovinezza era stata vivace, trascorsa tra gli amici di Piazza XX Settembre, quelli che negli anni 80 passavano le giornate seduti sul freddo marmo della fontana, nei giorni in cui la spensieratezza lasciava il segno. Poi la vita aveva preso il suo corso naturale e lui, con il suo animo buono, aveva trovato la sua strada. Tifoso dell’Alma, lo si poteva incontrare ovunque, e ovunque lasciava dietro di sé una scia di sorrisi.

Tiziana Petrelli