Fano piange Silvia Foglino, venerdì l’addio

Fano piange la scomparsa di Silvia Foglino, componente dello staff della direzione dell’Ausl di Ferrara, morta lunedì a 44 anni nell’ospedale dove era in cura. Nata a Fano il 10 marzo 1980, era cresciuta nel quartiere della Trave, dove la sua famiglia risiede tuttora, e aveva studiato al liceo Nolfi prima di intraprendere la sua carriera nel settore sanitario. Da ieri pomeriggio, la salma di Silvia è nella camera mortuaria dell’ospedale di Fano, la sua città, dove amici e parenti le stanno dando l’ultimo saluto prima dei funerali che si terranno venerdì alle 15, nella chiesa di San Pio X. Un rosario invece sarà celebrato domani alle 20.30 a Riccione, sua città d’adozione, nella chiesa di San Martino in viale Diaz. Professionista stimata, Silvia Foglino ha dato un contributo significativo al sistema sanitario emiliano-romagnolo, ricoprendo ruoli di responsabilità. Tra le fondatrici di Donne Protagoniste in Sanità, nel 2022 aveva sposato Cristian Paolucci, consigliere comunale di Coriano ed ex candidato sindaco. Pochi mesi dopo, però, la scoperta della malattia che ha segnato profondamente la sua vita, portandola a una battaglia durata due anni.