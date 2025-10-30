Fano premia i suoi “Tesori”: undici eccellenze tra mare, terra e sapore

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 30 ottobre 2025 - Una mattinata di festa, culminata attorno a un tavolo dove tutti i presenti hanno potuto assaggiare le eccellenze premiate. Così si è conclusa la settima edizione de I Tesori di Mare, di Terra e di Sapore , condotta da Sergio Ferri e organizzata da Alberghi Consorziati con Confcommercio Marche Nord. «Lavoriamo da gennaio per segnalazione le eccellenze del territorio e dell'entroterra» ha ricordato il presidente Luciano Cecchini, più volte ringraziato dalla presidente provinciale di Confcommercio Pesaro Urbino, Agnese Truffelli, per l'impegno. Cecchini ha ringraziato anche la giuria, sottolineando che l'iniziativa chiude idealmente il percorso di Itineris – I Viandanti del Gusto , che nell'edizione 2025 ha condotto 1.580 persone alla scoperta delle aziende dell'entroterra fanese. Undici i premi consegnati, simbolo di un territorio che sa unire saperi, mestieri e tradizioni. Paolo Costantini, presidente provinciale di Federalberghi, ha consegnato il riconoscimento a Sauro Berluti per l'associazione “Il Ridòsso”, che promuove la cultura marinara. «Il porto di Fano è un museo diffuso: ovunque ti giri c'è un po' di storia, e noi siamo capaci di valorizzarla», ha detto Berluti, annunciando la loro presenza oggi a Uno Mattina dopo Linea Verde. Agnese Truffelli ha premiato il sindaco di Carpegna, Mirco Ruggeri, per il Consorzio del Prosciutto , sottolineando come oggi non si deve più puntare solo sui territori, ma sui prodotti dell'enogastronomia, «così come il Sud Tirol vende le mele più che le montagne». Alfredo Antonaros, giornalista enogastronomico, ha consegnato il premio a Lucia Bilancioni dei Latticini Giuliana per il celebre Botticello, mentre il presidente del Consiglio comunale Francesco Cavalieri ha premiato Marcello Bonci, imprenditore agricolo capace di “unire ciò che di bello c'è nel nostro territorio”. Sabina Pesci, vicepresidente del Distretto biologico marchigiano, ha premiato Giovanni Battista Girolomoni, erede di una storia cooperativa lunga cinquant'anni. A seguire, Davide Caneva di Sapori Piceni ha riconosciuto il talento del venticinquenne Giovanni Pizzichelli, cuoco e creatore digitale; Mario Di Remigio dell'associazione Ristoratori ha premiato Lorenzo Gabellini e Bruno Villella della cantina Conti di Buscareto; Michele Brocchini, per conto della Bcc, ha consegnato il riconoscimento alla Gelateria Victory. Eros Bocchini e il dirigente scolastico Carlo Nicolini hanno premiato Lucia Montagna di Emmedi Inox;Maura Maioli, ideatrice del festival Letteraria, ha espresso la propria gioia nel consegnare il premio ad Agnese Podgornik de “Il Gentilverde”, un'azienda che porta nel nome il valore della gentilezza; infine Stefano Mirisola, presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, ha chiuso la cerimonia premiando Claudio Pacifici, stilista di gioielli e artista di scena. «Siamo felici di presentare un evento unico e imperdibile, orgogliosi di averlo ideato», ha concluso Cecchini.