Fano, quei tre punti in casa soddisfano. Il mister: "C’è ancora tanto da lavorare"

"Meglio della prima, ma non basta". All’indomani della seconda vittoria in campionato contro il Tavullia Valfoglia domenica scorsa al "Mancini" di fronte al pubblico delle grandi occasioni, mister Mirco Omiccioli propende per una lettura critica del match.

"È stata una partita decisamente diversa da quella dell’esordio in Promozione a Ostra – dice l’allenatore granata – nella quale ci siamo comportati meglio. Purtroppo c’è stato quell’infortunio al portiere Santini, che è scivolato sulla palla, che ci ha messo un po’ in apprensione nel finale. Sono cose che possono succedere, però si è visto del miglioramento con una settimana di lavoro in più. La partita la stavamo controllando dopo essere passati in vantaggio e i ragazzi sono stati bravi ad avere pazienza.

Anche se già nel primo tempo avevamo avuto due o tre occasioni per passare, prima con Mattioli poi con il traversone di Sabattini. Però non dobbiamo nascondere il fatto che c’è ancora tanto da lavorare".

Il 2-1 è maturato solo nell’extra-time, dopo che alla mezzora della ripresa l’Alma aveva piazzato un micidiale uno-due che aveva spezzato l’equilibrio e la resistenza del Tavullia Valfoglia che fino a quel momento era riuscito a tenere testa ai granata. Sul doppio vantaggio la partita poteva considerarsi chiusa, ma ad aprirla non sono stati gli ospiti, bensì l’infortunio a Santini che, scivolando, ha letteralmente regalato il pallone al centravanti Vegliò, il quale non ha avuto alcuna difficoltà a spedirlo in rete. Un risultato che fino a quel momento era maturato per il Fano grazie anche alle scelte tattiche operate da mister Omiccioli che era partito con due esterni, Arpaia e Sabattini e poi li aveva cambiati con Beciani e Moschella nella ripresa.

"Sabattini ha fatto molto bene – dice il tecnico fanese – Arpaia non po’ meno, poi ho dato spazio anche a Beciani e Moschella". E sono arrivati così i due gol. "Beciani è un ragazzo molto bravo nel girarsi e turare. Viene da un grave infortunio che lo ha costretto a restare fuori dai campi per lungo tempo, ma si vede che è un attaccante. Moschella è un giovane che ha qualità e può crescere tanto".

Non c’è molto tempo per ricaricare le pile perché mercoledì 17 settembre va in scena il ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia contro il Villa San Martino. Si giocherà al "Mancini" in notturna alle 20,00 (occhio all’orario!). È assai probabile che mister Omiccioli effettui per l’occasione a un drastico turn over di giocatori.

