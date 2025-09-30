Fano resta fedele al centrodestra. Fd’I cresce ancora, la Lega resiste ma ora insegue Forza Italia

Si allenta la tensione nel centrodestra fanese quando intorno alle 16 le prime proiezioni indicano il presidente Francesco Acquaroli in testa rispetto all’avversario Matteo Ricci di diversi punti percentuali, prima sei poi addirittura otto. Anche a Fano l’affermazione di Acquaroli e del centrodestra è netta. Fratelli d’Italia è il primo partito della città, in crescita sia rispetto alle regionali di cinque anni fa (11,53%) che alle politiche del 2022 (24,42%).

"Quello di Acquaroli è un distacco veramente importante – commenta il segretario di Fd’I, Davide Dini – e anche su Fano siamo il primo partito a conferma dell’impegno svolto. Noi seguiamo la linea del presidente Acquaroli che è quella di lavorare senza tanti proclami come, invece, ha fatto di recente anche qualche alleato (il riferimento è alle Lega ndr)". Al momento nessuna rivendicazione da parte di Fd’I su ulteriori ruoli in seno alla maggioranza, ma non è escluso che qualcosa si muova nei prossimi giorni.

Altro dato positivo per il centrodestra è che la Lega mantiene il suo consenso, superata di poco da Forza Italia che comunque diventa il secondo partito della coalizione. Entrambi i segretari festeggiano la vittoria di Acquaroli. "La Lega a Fano – rivendica il segretario Alessandro Brandoni – insieme a tutta la coalizione conferma il buon dato del 2024 (con il centrodestra sopra il 50%) e ottiene il miglior risultato tra tutti i comuni maggiori". E aggiunge: "Una grande vittoria del presidente Acquaroli, che ha sconfitto una sinistra arrogante e populista, che non ha mai parlato delle Marche e dei marchigiani". Massima soddisfazione anche da parte del segretario di FI, Fabio Ciccoli: "Continueremo a sostenere l’attuale maggioranza e il sindaco Luca Serfilippi senza particolari rivendicazioni. In queste elezioni abbiamo ottenuto un ottimo risultato lavorando senza esagerazioni perché noi siamo la casa dei moderati. Il voto di oggi conferma come la ricerca del dialogo sia un fattore positivo".

Non è escluso, però, che il risultato elettorale possa avere dei riflessi sull’attuale maggioranza, dove qualcuno, soprattutto in Fratelli d’Italia, potrebbe rivendicare una maggiore rappresentanza all’interno della coalizione di centrodestra. Non ne vuole sentire parlare il sindaco leghista Luca Serfilippi. "Quella di Acquaroli – si limita a commentare – è una grande vittoria, non è Ricci che ha perso ma Acquaroli che ha vinto. Fano ha tenuto molto bene e i fanesi non hanno creduto a Ricci e hanno premiato il lavoro del centrodestra in questo anno e mezzo".